Goljufije v ZDA: nadomestilo za brezposelnost isti osebi plačevalo 29 držav

Leta 2020 so v ZDA odobrili paket pomoči za vladne programe za brezposelne in gospodarske spodbude v vrednosti 3,1 bilijona dolarjev (3,05 bilijona evrov) pod administracijo Donalda Trumpa , čemur je sledil dodaten paket v vrednosti 1,9 milijarde dolarjev (1,87 milijarde evrov), ki ga je leta 2021 podpisal predsednik Joe Biden .

Prek razširjenih nadomestil za brezposelnost so tako ljudje poleg sredstev, ki so jih prejemali od svoje zvezne države, od zvezne vlade prejeli še dodatnih 600 dolarjev (589 evrov) na teden. Čeprav je program financirala zvezna vlada, so ga upravljale posamezne države, ki so imele pogosto ohlapna pravila glede pristopnih pogojev. Prosilcem tako na primer ni bilo treba predložiti dokazil o izgubi dohodka zaradi covida-19, preprosto so morali obljubiti, da dejansko imajo izpad dohodka. Podoben pristop "verjamemo vam na besedo" so uporabili tudi pri dveh programih za posojila, ki ju je vodila uprava za mala podjetja.

"Pred nami so leta in leta dela. Prepričan sem, da bomo kar najbolje izkoristili vsak dan teh 10 let," je dejal Kevin Chambers , glavni tožilec ministrstva za pravosodje v primerih, povezanih s pandemijo. Preiskovalci ugotavljajo, da je kongres v svoji naglici, da bi ljudem pomoč zagotovil čim prej, vse pakete pomoči oblikoval z enako napako: zanašali so se na poštenost ljudi.

V nekaterih primerih je bilo prav smešno lahko opaziti, da gre za goljufijo. V enem primeru je tako isti osebi nadomestilo za brezposelnost plačevalo kar 29 držav. V drugem primeru je uslužbenec poštne službe prejel 82.900 dolarjev (81.481 evrov) posojila za podjetje, imenovano "U.S. Postal Service". Spet tretji Američan je z elektronskim naslovom trgovine s hitro hrano dobil 10 posojil za 10 neobstoječih podjetij, ki naj bi se ukvarjala s prenovo kopalnic, piše New York Times .

A človeški um ne pozna meja. Mati in hči iz okrožja Westchester v New Yorku sta goljufije spremenili v posel. Ljudem sta namreč pomagali ustvarjati lažna podjetja, prek katerih so se prijavljali na razpise za posojila. Med drugim naj bi strankam svetovali, naj jemljejo manjša posojila, saj naj bi bile tako možnosti, da bodo kaznovani, manjše. Celo YouTube so preplavili posnetki, v katerih je podrobno razloženo, kako ogoljufati državo in najeti posojila, podobne nasvete pa so ljudje delili tudi na družbenih omrežjih.

In medtem ko so nekateri denar zapravljali za osnovne življenjske potrebščine, so si nekateri iz pohlepa kupovali jahte, vile in celo drage zbirateljske Pokemon karte – prevarant Vinath Oudomsine je zanje odštel kar 57.000 dolarjev (56.024 evrov). "Jasno je, da gre za desetine milijard goljufij. Ali bi bil presenečen, če bi bila država ogoljufana za več kot 100 milijard dolarjev (približno 100 milijard evrov op. a.)? Ne," je sklenil Michael Horowitz, vodja vseh inšpektorjev agencije za goljufije.