Goljufu se je izjalovil poskus podvodnega 'bondovskega' pobega

Kot so opisale oblasti, je Piercey, ko je ugotovil, da ga bodo aretirali, skočil v svoj avtomobil. Med divjim begom je dvakrat celo zapeljal s ceste, potem pa so ga videli, kako je z nenavadno napravo, ki se je kasneje izkazala za podvodni skuter, v roki skočil v jezero.

44-letnega Matthewa Pierceyja iz Kalifornije so obtožili finančnega kriminala in goljufij. Ko pa so ga oblasti poskušale aretirati in privesti, si je zamislil filmski pobeg v slogu Jamesa Bonda, piše BBC.

Agenti FBI so predstavo in mehurčke, ki so prihajali na gladino, spremljali 25 minut, potem pa so ga prijeli in vklenili, piše BBC.