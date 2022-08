Pretepeno truplo našli v gozdu tik ob vasi, kjer je živela z moževo družino

Pet mesecev pozneje je zazvonil telefon. Klical je Musin oče in Aalam sporočil, da je bila njena hči ubita. Azizino golo truplo so našli v gozdu tik ob vasi, kjer je živela z moževo družino. Aziz je bila pretepena in štirikrat ustreljena v hrbet. Stara je bila 17 let in v četrtem mesecu nosečnosti, poroča Aljazeera.

Aalam Gul je imela grozljiv občutek, vendar se je prepričevala, da so to le živci. Azizina poroka je bila dogovorjena štiri leta prej, in ko je prišel čas, je vedela, da je njena dolžnost spodbujati hčerko pri vstopu v novo družino.

Čeprav je bila Aziz Gul v beli poročni obleki videti sijajno, je bilo v njenem izrazu videti strah: "Če odidem tja, me bodo žrtvovali," se njenih besed oktobra lani spominja mati. Nerada je stopila v zakon tudi zato, ker je to pomenilo, da se bo morala odreči nadaljnjemu šolanju, ki ga je oboževala.

Ko je družina živela v Badghisu in je bila Aziz stara komaj 12 let, so se njeni starši dogovorili, da jo poročijo z Muso, ko bo dopolnila 16 let - to je bila najnižja zakonska starost za poroko v Afganistanu pod prejšnjo vlado. V zameno bi se njen 26-letni starejši brat Aminullah poročil z Musovo 18-letno nečakinjo, Shakar , poroča Aljazeera.

Azizina družina prihaja iz province Badghis. V Herat so se preselili v času največjega konflikta med prejšnjo vlado in talibani, ki so po umiku sil Združenih držav Amerike in Nata avgusta lani ponovno prevzeli nadzor nad državo.

Čeprav so natančni podatki o številu otroških porok pomanjkljivi, UNICEF poroča o prodaji dojenčkov, starih zgolj 20 dni, za bodočo poroko, pri čemer so nesorazmerno bolj prizadete deklice.

Zaradi naraščajoče revščine in težav pri iskanju delovnih mest ima le pet odstotkov afganistanskih družin dovolj hrane, inflacija osnovnih življenjskih potrebščin pa je 40-odstotna. Družine se zato soočajo s še več težavami.

Mnoge sprejemajo obupane odločitve, da bi preživele, vključno s prodajo svojih otrok - zlasti mladih hčera - v zakon ali z dogovorom o poroki, da bi prejele doto ali mahr. Dota, ki jo ženin plača nevestini družini, je tradicionalna praksa pri vseh porokah v Afganistanu, vendar jo zdaj vse več družin poskuša dobiti, da bi lažje preživele težke finančne čase.

Tudi Azizina družina je krvavo potrebovala 3500 ameriških dolarjev njene dote. Moški člani družine so sicer delali v gradbeništvu, vendar prihodki niso bili stalni, zato se je finančno stanje družine močno poslabšalo.

Šlo je za vplivno družino, lokalne oblasti so primer zaključile

Azizino truplo v gozdu je našel kmet in opozoril lokalne oblasti v Jawandu, ki so začele preiskavo. Istega dne, ko so vaščani začeli govoriti o dogodku, je Musin oče njeni družini priznal, da je bila ubita.

Musa in nekateri njegovi sorodniki so umor hitro pripisali njegovi materi. Trdili so, da je bila razočarana nad snaho, ker ni znala opravljati gospodinjskih opravil, jo začela pretepati in jo v besu ustrelila. Vendar Azizini starši sumijo, da je bil morilec Musa. V mesecih, ko sta bila poročena, so Aziz in drugi sorodniki ugotovili, da je užival opij in zlahka zapadel v napade besa.

Azizin oče, Khadži Abdul Ghafor Jamshidi, pravi, da so od lokalnih talibanskih policijskih organov v Jawandu prejeli poročila o preiskavi. Nekaj dni po najdbi njenega trupla so zaslišali Muso in šest drugih znanih kriminalcev, vendar so oblasti Khaja Abdula obvestile, da nimajo dovolj dokazov za aretacijo, identiteta morilca pa ostaja neznana.

Nazadnje je lokalni talibanski vodja v Jawandu sklenil, da je to vprašanje, ki ga je treba rešiti med družinama in Khadžija Abdula obvestil, da je primer zaključen.