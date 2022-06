Golob: Glede statusa kandidatke za BiH narejen pomemben premik

Po njegovem mnenju je prav, da je prišlo do tega, saj so po eni strani Bosno in Hercegovino potegnili iz neke vrste evropske pozabe, v kateri je bila dolga leta. Na drugi strani pa so tudi zastavili neko okvirno časovnico, v kateri se bo ta tema ponovno pojavila na Evropskem svetu in bodo nato prišli tudi do konkretne rešitve.

Naslednji korak bo po njegovih besedah poročilo Evropske komisije o izpolnjevanju 14 prednostnih nalog, določenih v mnenju komisije o kandidaturi BiH. V njem se bo osredotočila na tiste kriterije, ki so ključni za to, da bi lahko podelili kandidaturo. To je po Golobovih besedah čisto tehnokratski pristop, ampak je isti, kot je bil uporabljen v primeru Ukrajine in Moldavije. Tako da je s tega vidika ta proceduralni pristop ustrezen, je ocenil premier.

Komisija bo poročilo predvidoma pripravila do oktobra, nakar se bo lahko bolje presojalo, kakšna bo realistična časovnica.

"Čisto možno je, da bo tudi že do konca letošnjega leta, ampak to ni odvisno ne od Slovenije niti ne Evropske komisije, ampak tudi od oblasti v Bosni in Hercegovini," je glede tega, kdaj bi lahko BiH prejela status kandidatke, pojasnil premier.