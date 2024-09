Golob: Gospod Netanjahu, ustavite to vojno takoj!

"Izraelski vladi želim jasno povedati: ustavite prelivanje krvi, ustavite trpljenje, pripeljite talce domov in končajte vojno. Gospod Netanjahu, zaustavite to vojno takoj," je dejal premier Robert Golob, njegove besede pa je pospremil aplavz.

Golob je v svojem govoru večinoma ponovil to, kar je že povedal na sredinem posebnem zasedanju Varnostnega sveta ZN v okviru slovenskega predsedovanja z naslovom Voditeljstvo za mir in v nedeljo na vrhu za prihodnost, ko so svetovni voditelji potrdili pakt za prihodnost.