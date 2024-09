'Če v tej vojni zmaga Rusija, bo zmagalo teptanje mednarodnega prava'

"Pogovarjala sta se o evropski perspektivi Ukrajine s posebnim poudarkom na portfelju širitve, ki je predviden za kandidatko za evropsko komisarko Marto Kos. Oba voditelja sta izrazila tudi obojestransko zadovoljstvo in upanje na plodno sodelovanje, saj je ta pomembna odgovornost zaupana Sloveniji," so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Predsednik vlade je včeraj pozno popoldne kot predsedujoči vodil zasedanje Varnostnega sveta OZN na visoki ravni o razmerah v Ukrajini. Ob generalnem sekretarju Organizacije združenih narodov Antoniu Guterresu so se ga udeležili ukrajinski predsednik, ameriški državni sekretar Antony Blinken in visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell. To je bila prva od treh razprav, ki jih bo Slovenija kot predsedujoča Varnostnemu svetu OZN vodila v tem tednu.

Golob je v svojem nagovoru izpostavil, da evropske države enotno obsojajo rusko agresijo, ki krši vsa načela mednarodnega prava in Ustanovno listino Združenih narodov. "V teh težkih razmerah, ko število žrtev med ukrajinskimi civilisti narašča, se sesuva kritična civilna infrastruktura in se bojišča še naprej širijo, Ukrajina mednarodne skupnosti ni pustila na cedilu," je povedal in dodal, da je Ukrajina kljub svojim težavam lani pomagala Sloveniji po uničujočih poplavah. "Ukrajina je tudi v najtemnejših trenutkih te agresije ostala aktivna članica OZN, ki je solidarna z drugimi državami," je izpostavil.

"Za Slovenijo je zadeva jasna: s to vojno je na kocki veliko. Če bo v tej vojni zmagala Rusija, bo zmagalo tudi teptanje mednarodnega humanitarnega prava in grobe kršitve Ustanovne listine OZN. To ni svet, katerega del si želi biti Slovenija. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da to ne postane nova normalnost, ter ohranili celovitost Ustanovne listine in mednarodnega prava. Ne le v Ukrajini, temveč tudi v Palestini in na širšem Bližnjem vzhodu," je zaključil premier.

Danes bo potekal osrednji dogodek v času predsedovanja Slovenije, in sicer odprta razprava "Voditeljstvo za mir", ki bo obravnavala delovanje Varnostnega sveta v primeru treh zunanjepolitičnih tem: Ukrajine, Bližnjega vzhoda in Sudana. V petek bo potekalo še zasedanje na temo Palestine.

Države članice Varnostnega sveta so se uspele dogovoriti tudi o predsedniški izjavi, ki bo soglasno sprejeta pred začetkom zasedanja. Zasedanje traja ves dan oziroma do večera, ko bo na zahtevo Francije izredna seja o Libanonu. To bo vodila ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

Premier se bo danes udeležil še dogodka na temo obnove Ukrajine, ki ga gosti predsednik ZDA Joe Biden. Zvečer se bo s Tino Gaber udeležil sprejema za vodje delegacij na zasedanju Generalne skupščine in partnerje, ki ga Biden s prvo damo Jill gosti v Metropolitanskem muzeju.

Iz premierjevega kabineta so sporočili, da se bo Tina Gaber danes udeležila kosila, ki ga gosti prva dama ZDA, že v ponedeljek pa se je udeležila dogodka prve dame Turčije Emine Erdogan, posvečenega predstavitvi aktivnosti hiše afriške kulture v Ankari.