Na vrhu Evropske politične skupnosti v Španiji tudi Zelenski

Okoli 50 voditeljev iz vse Evrope, tudi slovenski premier Robert Golob, se bo danes v španski Granadi sestalo na tretjem zasedanju Evropske politične skupnosti (EPS). Srečanje te neformalne platforme za izmenjavo mnenj bo tudi priložnost za pogovore o trenutnih konfliktih in napetostih v širši regiji – v Ukrajini, na Kosovu in Gorskem Karabahu. Vrha se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je že prispel v Španijo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Na tretjem zasedanju EPS pričakujejo predsednike treh osrednjih institucij EU, voditelje 27 članic Unije ter še približno 20 drugih voditeljev, med drugim zahodnobalkanskih držav, Velike Britanije, Armenije, Moldavije in Ukrajine. V Španijo je že prispel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Naš skupni cilj je zagotoviti varnost in stabilnost za naš skupni evropski dom," je ob tem zapisal na družbenem omrežju X. Izrazil je upanje, da bo današnji dan ploden za Ukrajino in vso Evropo. Pred začetkom tretjega vrha EPS je sporočil, da ima Ukrajina pripravljene načrte za okrepitev evropske varnostne arhitekture, predvsem za regionalno varnost, o čemer bo govoril s kolegi iz drugih držav po vsej Evropi.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: Shutterstock

"Ukrajinska ključna prioriteta, predvsem ob bližajoči se zimi, je okrepitev zračne obrambe. Temelje za nove dogovore s partnerji smo že položili, zdaj pa pričakujemo njihovo potrditev in izvajanje," je tudi dodal v zapisu. Posebno pozornost bodo na zasedanju okoli 50 voditeljev po besedah Zelenskega posvetili še črnomorski regiji in skupnim prizadevanjem za okrepitev prehranske varnosti po svetu in svobodne plovbe. Ukrajinski predsednik bo tako verjetno iskal podporo mednarodne skupnosti pri izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja, potem ko je Rusija julija odstopila od sporazuma, ki je to omogočal. Ukrajina je vzpostavila nov koridor, ki poteka ob ukrajinski obali.

Slovenijo bo zastopal predsednik vlade Robert Golob, ki se je proti Španiji odpravil skupaj s Tino Gaber in hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Tudi o Gorskem Karabahu in razmerah na Kosovu Srečanje je tako tudi priložnost za številna dvostranska srečanja, namenjena aktualnemu dogajanju v širši regiji. Pričakovati je, da bodo govorili o zadnjih napetostih na severu Kosova po terorističnem napadu v vasi Banjska.

Ena od tem pogovorov ob robu bo predvidoma še nedavna azerbajdžanska vojaška operacija v regiji Gorski Karabah, ki jo je večina od približno 120.000 tam živečih Armencev medtem že zapustila. EU si je prizadevala, da bi se ob robu sestala tudi azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev in armenski premier Nikol Pašinjan, a je azerbajdžanska stran zavrnila pogovore.