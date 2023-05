"V teh tragičnih trenutkih smo v mislih s prebivalkami in prebivalci Srbije. Okrutnost dogodkov, ki so nas vse globoko pretresli, ne sme postati tekmovanje v senzacionalizmu. S tem se namreč ustvarja dodaten prostor za razplamtevanje sovraštva in strahu," je ob novem strelskem pohodu sporočila predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je vsem svojcem preminulih izrekla globoko sožalje, poškodovanim pa zaželela uspešno okrevanje.

Sožalje in želje po hitrem okrevanju je v Srbijo poslal tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob. "Množično streljanje v bližini Mladenovca je obsojanja vredno, nepojmljivo in globoko pretresljivo. Po tragičnih dogodkih, ki so prizadeli našo prijateljsko državo in širšo regijo, so naše misli s srbskim prebivalstvom," je sporočil.

Sožalje je svojcem ubitih, najbližjim in vsem državljanom Srbije izrekla tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. "Niste sami," je dodala. "Pretreseni in v šoku smo skupaj s svojci, prijatelji žrtev, z državo. Ni opravičila za tovrstna brutalna dejanja, kot tudi ni opravičila za širjenje nestrpnosti," je še zapisala.