Golob ne bo nagovoril voditeljev držav na COP29

V ospredju uvodnega dogajanja na podnebnih konferencah je vsako leto tako imenovani vrh voditeljev, na katerem najvišji predstavniki držav in vlad podajo nacionalne izjave. To je za države priložnost, da izpostavijo prednostne naloge in konkretne zaveze ter ukrepe, ki jih sprejmejo v domači državi, med drugim tudi glede izpolnjevanja ciljev pariškega sporazuma, kot je ohranitev omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Po informacijah STA je bilo do nedavnega načrtovano, da se bo letošnjega vrha voditeljev udeležil predsednik vlade Golob, a je ta zaradi drugih obveznosti udeležbo na podnebni konferenci v Bakuju pred dogodkom odpovedal.

Lani je slovenske barve na osrednjem plenarnem zasedanju voditeljev zastopala predsednica države Nataša Pirc Musar. Na vprašanje, zakaj njena udeležba ni bila predvidena tudi za letošnjo konferenco, so za STA v uradu predsednice države pojasnili, da sta se kabineta predsednika vlade in predsednice države že konec lanskega leta dogovorila o udeležbi premierja na letošnjem COP29.

V času vrha voditeljev, ki bo potekal na začetku prihodnjega tedna, se bo sicer predsednica države udeležila sedmega Pariškega foruma za mir, namen katerega je izmenjava mnenj in iskanje rešitev številnih kriz, napetosti in konfliktov v spremenjenih geopolitičnih razmerah ter vse večji konkurenčnosti na svetu, h kateri prispevajo tudi tehnološke spremembe. V okviru dogodka pa bo skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom med drugim sodelovala tudi na glavni okrogli mizi, na kateri bodo razpravljali o aktualnih globalnih izzivih s poudarkom na financiranju podnebnega prehoda in boju proti neenakostim, so danes sporočili iz kabineta predsednice.

Navkljub neudeležbi predsednika vlade na vrhu voditeljev pa bo Slovenija v prvem tednu dogodka v Bakuju imela svoje predstavnike. Njena stališča bo skozi celotna zasedanja zastopala glavna podnebna pogajalka z ministrstva za okolje, podnebje in energijo Tina Kobilšek. V prvem tednu bo v Bakuju prisoten tudi državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl. V drugi polovici konference, ko pogajanja potekajo na ministrski ravni, se bo dogodka udeležil tudi minister za okolje Bojan Kumer, ki bo tam ostal do zaključka.

V zadnjih dneh so sicer sodelovanje na letošnjem vrhu voditeljev v okviru COP29 odpovedali tudi nekateri drugi vidni visoki predstavniki držav. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je tiskovni predstavnik nemške vlade danes sporočil, da prihodnji teden v Bakuju ne bo nemškega kanclerja Olafa Scholza, ki se po razpadu njegove vladajoče koalicije trenutno bori s politično krizo v državi.

Portal Euronews pa je v torek poročal, da se podnebnega vrha v Azerbajdžanu prav tako ne bo udeležila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po informacijah virov pri ZN, na katere se sklicujejo na portalu, bosta v Bakuju manjkala tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in ruski predsednik Vladimir Putin.

Kot še poroča portal Euronews, pa je udeležbo na drugi strani potrdilo več kot 100 voditeljev držav. Z evropske celine bodo nacionalne izjave med drugim podali voditelji Češke, Grčije, Madžarske, Italije, Poljske in Španije.