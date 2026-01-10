Golob: Ne normalizirajmo sovraštva

Kot je dejal Golob, nas medvojni dogodki na Osankarici vselej opominjajo, da svoboda ni samoumevna, zahteva pogum, da se postaviš po robu močnejšemu, kar žal zahteva tudi žrtve, predvsem pa zahteva, da se nikoli ne predamo. "Na Osankarici se ne zbiramo zaradi preteklosti same, zbiramo se zato, ker nas prav ta preteklost zavezuje, da ostanemo pokončni, branimo resnico, se upremo normalizaciji sovraštva in ohranimo tako državo, ki bo vredna žrtev teh ljudi, ki so tukaj padli za našo svobodo," je dejal predsednik vlade in poudaril pomen ene najsvetlejših, najbolj legendarnih in obenem najbolj tragičnih strani slovenske zgodovine. Padec Pohorskega bataljona je bil velik udarec za odpor na Štajerskem, hkrati pa neizmerna spodbuda, ki je upor še bolj podžgala, je dejal Robert Golob in dodal, da smo Slovenci samo po zaslugi partizanov osvobodili domovino in drugo svetovno vojno končali kot del protinacističnega zavezništva svobodnih narodov, ki so želeli postaviti nov svet brez sovraštva in brez vojn.

Robert Golob FOTO: Bobo

Ob tem pa je spomnil na aktualne nemirne čase, ko je svet okoli nas spet poln konfliktov, zatiranj in groženj, ko vojna divja nedaleč od nas. Tudi genocid v Gazi še vedno poteka, kljub temu da je izginil z naslovnic svetovnih medijev, nova žarišča konfliktov pa se odpirajo v Latinski Ameriki in na Arktiki. "Mednarodno pravo, ki je najbolj ščitilo prav narode, kot je slovenski, izgublja svoj pomen. Argument moči v mednarodnih odnosih oblikuje novo realnost. Vajeti številnih držav, tudi največjih in najmočnejših, držijo v rokah populistični, avtoritarni politiki in svet postaja vsak dan bolj nevaren. Tudi v Evropi je pojav skrajne desnice vedno bolj pereč družbeni problem. Vidimo ponoven dvig fašizma, simpatizerje nacizma, vidimo desne populiste, ki netijo družbeno sovraštvo. Vidimo vse več nasilja tako med mladimi kot tudi med odraslimi. Slovenija danes še ostaja svoboden liberalni otok sredi razburkane Evrope, a tudi na naša vrata trkajo iste ideologije," je dejal. Zato po njegovem ni vseeno, kdo vodi Slovenijo. "Ni vseeno, ali oblast razume državo kot skupno dobro ali pa kot plen. Ni vseeno, ali spoštujemo zgodovino ali pa jo zanikamo. Niti najmanj ni vseeno, ali gradimo prihodnost na politiki sovraštva ali pa izberemo solidarnost in svobodo," je dejal Golob in še vprašal, kdo je tisti, ki iz dneva v dan širi lažne govorice in lažne novice, kdo iz naše zgodovine ustvarja prepir in delitve, kdo reže glave spomenikom slovenske zgodovine, kdo spet riše svastike in kdo misli, da bo v državi lahko nemoteno širil sovraštvo samo zato, da se bo dokopal do oblasti.

Podpredsednica DZ Nataša Sukič FOTO: Bobo