Tujina

Golob: Ne normalizirajmo sovraštva

Osankarica, 10. 01. 2026 14.40 pred 21 minutami 3 min branja 12

Avtor:
STA L.M.
Spomenik na Osankarici

Ob spominskem obeležju pri Treh žebljih na Osankarici je potekala slovesnost ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona. Slavnostni govornik je bil letos premier Robert Golob, ki je med drugim poudaril, da nas tragična zgodba Pohorskega bataljona zavezuje, da ostanemo pokončni, branimo resnico in se upremo normalizaciji sovraštva.

Kot je dejal Golob, nas medvojni dogodki na Osankarici vselej opominjajo, da svoboda ni samoumevna, zahteva pogum, da se postaviš po robu močnejšemu, kar žal zahteva tudi žrtve, predvsem pa zahteva, da se nikoli ne predamo.

"Na Osankarici se ne zbiramo zaradi preteklosti same, zbiramo se zato, ker nas prav ta preteklost zavezuje, da ostanemo pokončni, branimo resnico, se upremo normalizaciji sovraštva in ohranimo tako državo, ki bo vredna žrtev teh ljudi, ki so tukaj padli za našo svobodo," je dejal predsednik vlade in poudaril pomen ene najsvetlejših, najbolj legendarnih in obenem najbolj tragičnih strani slovenske zgodovine.

Padec Pohorskega bataljona je bil velik udarec za odpor na Štajerskem, hkrati pa neizmerna spodbuda, ki je upor še bolj podžgala, je dejal Robert Golob in dodal, da smo Slovenci samo po zaslugi partizanov osvobodili domovino in drugo svetovno vojno končali kot del protinacističnega zavezništva svobodnih narodov, ki so želeli postaviti nov svet brez sovraštva in brez vojn.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

Ob tem pa je spomnil na aktualne nemirne čase, ko je svet okoli nas spet poln konfliktov, zatiranj in groženj, ko vojna divja nedaleč od nas. Tudi genocid v Gazi še vedno poteka, kljub temu da je izginil z naslovnic svetovnih medijev, nova žarišča konfliktov pa se odpirajo v Latinski Ameriki in na Arktiki.

"Mednarodno pravo, ki je najbolj ščitilo prav narode, kot je slovenski, izgublja svoj pomen. Argument moči v mednarodnih odnosih oblikuje novo realnost. Vajeti številnih držav, tudi največjih in najmočnejših, držijo v rokah populistični, avtoritarni politiki in svet postaja vsak dan bolj nevaren. Tudi v Evropi je pojav skrajne desnice vedno bolj pereč družbeni problem. Vidimo ponoven dvig fašizma, simpatizerje nacizma, vidimo desne populiste, ki netijo družbeno sovraštvo. Vidimo vse več nasilja tako med mladimi kot tudi med odraslimi. Slovenija danes še ostaja svoboden liberalni otok sredi razburkane Evrope, a tudi na naša vrata trkajo iste ideologije," je dejal.

Zato po njegovem ni vseeno, kdo vodi Slovenijo. "Ni vseeno, ali oblast razume državo kot skupno dobro ali pa kot plen. Ni vseeno, ali spoštujemo zgodovino ali pa jo zanikamo. Niti najmanj ni vseeno, ali gradimo prihodnost na politiki sovraštva ali pa izberemo solidarnost in svobodo," je dejal Golob in še vprašal, kdo je tisti, ki iz dneva v dan širi lažne govorice in lažne novice, kdo iz naše zgodovine ustvarja prepir in delitve, kdo reže glave spomenikom slovenske zgodovine, kdo spet riše svastike in kdo misli, da bo v državi lahko nemoteno širil sovraštvo samo zato, da se bo dokopal do oblasti.

Podpredsednica DZ Nataša Sukič
Podpredsednica DZ Nataša Sukič
FOTO: Bobo

Letošnje prireditve se je v sončni in zimski kulisi udeležilo nekaj sto ljudi ter predstavniki države, med njimi podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič, podpredsednica SD Andreja Katič ter nekateri koalicijski poslanci DZ.

Predstavniki javnega in političnega življenja so položili vence pred spominsko obeležje padlim borcem Pohorskega bataljona, ob predsedniku vlade tudi župani in drugi predstavniki vseh šestih občin, ki gostijo slovesnost, Mestne občine Maribor ter občin Ruše, Zreče, Oplotnica, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica.

Pohorski bataljon je bil ustanovljen 11. septembra 1942 v Dobrovljah na Pohorju. V začetku je štel 90 borcev, poveljeval pa mu je Rudolf Mede. Bataljon je izvedel številne akcije, 21. decembra 1942 pa se je premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor.

Prve dni leta 1943 so nemške sile odkrile partizanski tabor, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli 2000 nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev bataljona.

Pohorski bataljon Robert Golob Osankarica partizani

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
10. 01. 2026 15.21
Domači izdajalec Golob si drzne priti na partizanski spomenik junakov, ki so se borili za svobodno suvereno Slovenijo. Izdajalec Golob, ki podpira naci režim v Kijevu, v Ukraino pošilja naš denar, uvaža novodobne okupatorje ilegalne migrante ter za sovražni Nato plačuje 5 % našega denarja. Še domobranska izdajalska oblast ni plačevala 5% za nemške okupatorje in ni pošiljala orožja za boj proti Rusom.
Odgovori
0 0
bb5a
10. 01. 2026 15.20
Golob, sam tebe sovražmo in to z razlogom...
Odgovori
+2
2 0
First Last
10. 01. 2026 15.20
Ce ne bi bilo butaste identitete z nacionalnostjo, raso, vero, telesom, spolom,... sovrastva, vojn ne bi bilo.
Odgovori
-1
0 1
Morgoth
10. 01. 2026 15.20
😂😂😂🤡🤡🤡
Odgovori
+1
1 0
2mt8
10. 01. 2026 15.18
Slovenska partizanska oblast leta 2026. Na obletnico so se pripeljali v okupatorskih nemških vozilih izdelanih pri pokvarjenih imperialistih.
Odgovori
+1
1 0
nemski_ovcar
10. 01. 2026 15.18
Še vedno ni nikjer objavljeno kdo je bil fant v MS??? Spet nekaj skrivajo?
Odgovori
+1
1 0
nemski_ovcar
10. 01. 2026 15.17
Komunisti se pasejo na grobovih nekomunistov partizanov...
Odgovori
+1
1 0
Mr.vanga
10. 01. 2026 15.14
Glej jih, hostarje
Odgovori
+3
4 1
Teleport
10. 01. 2026 15.12
Pravi se oglaša.
Odgovori
+1
2 1
bronco60
10. 01. 2026 15.04
Pa,sej sam Golob širi sovraštvo do drugače mislečih, npr. Samo JJ ne, vsi drugi pa. Kaj je to potem??
Odgovori
+10
11 1
4krogci
10. 01. 2026 15.12
golob in JJ sta isto misleca...oba pripadata levi politicni opciji...res da golob bolj sredini medtem ko JJ bolj skrajni levici....kako pol po tvoje golob siri sovrastvo do drugace mislecih???
Odgovori
-4
2 6
2mt8
10. 01. 2026 15.19
4krogci....kaj imata skupnega leninistična Asta Vrečko in JJ?
Odgovori
0 0
bibaleze
