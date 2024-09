Golob pozval k povrnitvi zaupanja v ZN: 'Svet nujno potrebuje vodstvo'

"Naj zaključim z besedami, da so načela multilateralizma - zamisel, da morajo narodi sodelovati, da bi ohranili mir - danes enako pomembna kot pred 79 leti. Danes smo se lahko združili okoli predsedniške izjave. Gradimo na teh temeljih in ponovno spodbudimo naše skupno delo za boljši, mirnejši in bolj človeški svet," je sklenil Golob.

Za rekordno število žrtev med civilisti po svetu nosi Varnostni svet svoj del odgovornosti, je dejal in pozval države, naj se zamislijo o tem. "Ponovno moramo vzpostaviti zaupanje v ZN," je dejal in pozval k prizadevanjem za večjo učinkovitost in reforme, pri čemer imajo stalne članice posebno odgovornost.

Golob je pozval k večjemu upoštevanju skupnih in ne nacionalnih interesov in navedel nekaj preteklih zgodb o uspehu Varnostnega sveta, kot so Liberija, Sierra Leone in Vzhodni Timor, kjer je ukrepal z orodji, ki jih ima na voljo. Pri nekdanji Jugoslaviji je uspel ustanoviti mednarodno sodišče za zločine, kar se danes zdi nepredstavljivo, je dejal Golob.

"Slovenija si prizadeva biti pošten posrednik, most in graditelj soglasja. Naša politika temelji na vrednotah in načelih. Kar smo se zavezali v kampanji za sedež v Varnostnemu svetu, skušamo tudi uresničiti. Prizadevamo si, da bi za vse konflikte uporabljali enake standarde," je poudaril.

Golob je dejal, da Slovenija od začetka članstva v Varnostnem svetu opaža vztrajno upadanje moči pravil, oblikovanih po drugi svetovni vojni, in nezmožnost odzivanja na velike konflikte, kot so tisti v Ukrajini, Gazi in Sudanu. "Zato smo pripravili ta dogodek. Svet nujno potrebuje vodstvo," je dejal.

Slovenija je želela z razpravo spodbuditi države, da se ponovno zavežejo osnovnim načelom ZN, ki jih vsebuje Ustanovna listina, spoštovanju pravil, predvsem mednarodnega prava in zaščite civilistov, govorniki pa so podajali svoja mnenja in pobude na primer glede vloge stalnih in nestalnih članic, reform, udeležbe žensk in številne druge.

Guterres je razpravo navezal na vrh za prihodnost, na katerem so v nedeljo sprejeli Pakt za prihodnost kot nek kažipot za prihodnje delovanje ZN. Razpravo je označil za dobrodošlo in dejal, da Voditeljstvo za mir pomeni, da mora Varnostni svet smiselno lajšati trpljenje po svetu, vendar to onemogočajo geopolitične delitve.

"Razdeljeni Varnostni svet ne more prispevati k miru," je dejal, ampak izrazil optimizem, da je mir možen glede na pretekle uspehe resolucij, mirovnih in humanitarnih operacij in posredovanj. Pri Ukrajini je treba le upoštevati Ustanovno listino, pri Gazi si je potrebno prizadevati za premirje in rešitev dveh držav, v Sudanu pa je potrebno poslati odločno sporočilo vsem stranem, da Varnostni svet ne bo prenašal grozljivega trpljenja civilistov, je poudaril.

"Prispevajte k uspehu, ne k zmanjšanju pomena Varnostnega sveta," je dejal, predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljarić Egger pa je predvsem poudarjala pomen spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. "Vi odločate, ali se Ženevska konvencija spoštuje. Ko vidite zaveznika, ki meri na civiliste, dvignite telefon," je dejala in dodala, da je potrebna politična volja za upoštevanje prava.

"Odločitve, ki najbolj vplivajo na mir in varnost, najbolj sprejemajo isti moški, ki so sprožili spopade. Skozi kariero sem videla, kako lahko vključevanje žensk privede do resničnih sprememb. Kako dolgo bomo vztrajali pri sistemu, ki propada? Kako dolgo, preden se bo zlomil in se bomo soočali s podobno katastrofo, zaradi katere so nastali ZN? Čas za izgovore je minil. Svet želi ukrepanje, ne razočarajte nas," pa je dejala Ellen Johnson Sirleaf.