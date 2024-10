Golob pri Bidnu o humanitarnem koridorju med Gazo in Jordanijo

Več kot leto dni brutalnih spopadov in trpljenja civilnega prebivalstva v Gazi kljub naporom mednarodnih diplomatskih krogov še ni prineslo rešitve za zaustavitev uničevanja in ubijanja v Palestini. Na pozive velikih sil o zaustavitvi spopadov in vzpostavitvi humanitarnega minimuma so še naprej gluhi v Tel Avivu, kjer vztrajajo pri 'absolutni zmagi' proti Hamasu. Toda zgodovinska in diplomatska praksa sta večkrat pokazali, da koder ne morejo veliki, lahko gredo majhni. Bo ta prehod med stranema uspelo zgraditi prav Sloveniji? Robert Golob se po več srečanjih z jordanskim kraljem sedaj mudi pri Bidnu, kjer naj bi po naših informacijah beseda tekla o slovenskem posredovanju pri odprtju humanitarnega koridorja med Jordanijo in Gazo pod zaščito ZDA.

Kot smo neuradno izvedeli, naj bi v ozadju današnjega srečanja med Robertom Golobom in Joejem Bidnom potekali dogovori o precej konkretnejših korakih, kot je to navedeno v uradnih zaznamkih premierjevega obiska v ZDA. Srečanje predsednikov bi lahko namreč prineslo rešitev, ki bi (vsaj delno) izboljšala humanitarne razmere v Gazi. Slovenija naj bi skupaj z ZDA pomagala Jordaniji pri vzpostavljanju humanitarnega koridorja iz Gaze. Ta naj bi tekel do Jordanije in naj bi deloval pod zaščito Združenih držav Amerike. ZDA naj bi tako prepričale Izrael, da zagotovijo varnost humanitarnih konvojev. Ameriško sodelovanje je pri izvedbi načrta seveda bistveno, saj brez zaščite največje Izraelove zaveznice, ne bo mogoče govoriti o varni vzpostavitvi prepotrebnega koridorja. ZDA so sicer pred meseci poskušale vzpostaviti humanitarni pomol, ki je nemoteno deloval le nekaj dni, potem pa so zaradi številnih težav – večkrat so ga razbili valovi – odstopili od projekta in pomoč preusmerili v izraelsko pristanišče Ašdod, kamor sicer poleg humanitarne pomoči za Gazo prihaja tudi ameriško orožje za izraelsko vojsko.

Robert Golob in Joe Biden

Trikrat s kraljem Slovenija, ki je trenutno nestalna članica Varnostnega sveta ZN, že več mesecev stopnjuje svoj diplomatske napore za diplomatsko rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu, poleg tega pa podlagi zgodovinske zapuščine krepi vezi z državami tretjega sveta. Predsednik vlade Robert Golob se je tako letos že trikrat srečal z jordanskim kraljem Abdulahom II. Na nekaterih srečanjih, ki sta se jih udeleževala Golob in kralj Abdulah II. so bili prisotni tudi visoki predstavniki EU, med njimi predsednica komisije Ursula von der Leyen, EU pa je bližnjevzhodni državi dala vedeti, da prepoznava njeno varnostno vlogo na Bližnjem vzhodu, še posebej v okviru aktualnega konflikta.

Robert Golob in jordanski kralj Abdulah II.

Najprej sta se Golob in Abdullah II. sestala februarja v Münchnu, ko sta se oba zavzela za zaustavitev humanitarne katastrofe, trajen mir in rešitev dveh držav. Prišlo je tudi do praktičnega dogovora med državama, saj sta organizirali dobavo humanitarne pomoči. Slovenska vojska je z letalom C17 takrat v Jordanijo prepeljala več ton humanitarne pomoči ter preko Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) namenila še pol milijona evrov.