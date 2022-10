Golob: Priključitev ukrajinskih ozemelj morda predstavlja prelomno točko za svet

Premierja Slovenije in Ukrajine sta se po Golobovih besedah v pogovoru strinjala, da se svet morda bliža točki preloma na diplomatski ravni. Priključitev štirih ukrajinskih regij Rusiji je morda tista točka, na kateri bodo tudi nekatere države, ki so bile zdaj nevtralne ali pa so celo simpatizirale z Rusijo, uvidele, da se s tem nepovratno spreminja ustroj mednarodne skupnosti na način, ki si ga nihče na svetu ne želi, je v Pragi povedal Golob.

"Ta točka (strinjanja) se mi zdi najbolj pomembna. In ravno diplomatski napori v smeri razjasnitve in tudi jasne obsodbe takšnega početja s strani celotnega sveta so tisto, čemur moramo dati res maksimalni poudarek v naslednjih dneh," je premier povedal pred današnjim prvim zasedanjem Evropske politične skupnosti (EPS) in petkovim neformalnim vrhom EU v Pragi.

Ukrajina je sicer po ruski priključitvi regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje zaprosila za članstvo v zvezi Nato, do česar pa je Slovenija v zadnjih dneh izrazila zadržanost.