Golob: Slovenija bo vztrajala glede BiH tudi do jutra, če bo treba

Treba najti konsenz, je glede slovenskega predloga za takojšnjo podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini ob prihodu na vrh EU povedal slovenski premier Robert Golob. Poudaril je, da Slovenija ne bo blokirala podelitve statusa Ukrajini, vendar pa to ne pomeni, da Slovenija ne bo vztrajala glede BiH, "tudi do jutra, če bo treba". Tudi hrvaški predsednik Milanović je pred vrhom v Bruslju še enkrat pozval EU, da BiH dodeli status kandidatke za članstvo. Bolgarski premier Kiril Petkov medtem ne vidi možnosti, da bi njegova država med vrhom EU odpravila blokado začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo.

icon-expand Robert Golob v Bruslju FOTO: AP

"Do sedaj ni bilo govora o blokadi, tudi ni bilo potrebe," je premier Robert Golob povedal glede poročanja nekaterih tujih medijev, da bosta Slovenija in Avstrija blokirali sprejetje sklepov vrha, če BiH ne bo prejela statusa kandidatke za članstvo v EU. "Tisto, kar je pomembno, je to, da smo oboji zelo za to, da se Bosni in Hercegovini podelili status kandidatke še danes in brez dodatnih pogojev, ki bi tak status kakorkoli oteževali," je še poudaril Golob. Dodal je, da je Ukrajina zgodba zase in da Slovenija pod nobenim pogojem ne bo blokirala podelitve statusa tej državi. "Ampak to ne pomeni, da ne bomo vztrajali, če bo treba, tudi do jutra, v zvezi z BiH," je bil jasen premier. Menil je, da je danes treba najti konsenz glede statusa kandidatke za Bosno in Hercegovino, kakršenkoli že bo. Po njegovih besedah obstaja več možnih poti, pri čemer bodo videli, kje bi lahko našli konsenz.

icon-expand Dvodnevno zasedanje v Bruslju FOTO: AP

Izpostavil je, da ni pomembno, s čim bo zadovoljna Slovenija, ampak da se da signal prebivalcem BiH, da bodo oni zadovoljni, da bodo oni še obdržali upanje, enako kot dajemo upanje v Ukrajini. "Ker tudi prebivalke in prebivalci BiH niso sami odgovorni za razmere, v katerih so se znašli, tudi oni so bili v vojni že pred dvajsetimi leti in zdaj upanja počasi zmanjkuje," je poudaril. Predsednik slovenske vlade je že minuli teden med obiskom v Bruslju napovedal, da bo na svojem prvem vrhu EU podal predlog, da se status kandidatke za članstvo takoj dodeli tudi BiH. V skladu s predlogom bi morala ta zahodnobalkanska država nato sprejeti zakone, opredeljene v političnem dogovoru, ki so ga politične stranke iz BiH dosegle na pogovorih v Bruslju sredi meseca. To so zakon o visokem sodnem in tožilskem svetu, zakon o sodiščih, zakon o preprečevanju konflikta interesov ter zakon o javnem naročanju. A ta predlog ima vsaj zaenkrat bolj malo podpore. Izrecno sta ga po neuradnih informacijah v dneh pred vrhom od drugih članic podprli le Avstrija in Madžarska. Je pa temu naklonjenih še nekaj drugih držav. Slovenija bo po neuradnih informacijah skušala doseči vsaj, da se pobuda za podelitev statusa kandidatke BiH z določeno časovnico vključi v sklepe vrha, ki se bo sklenil v petek.

icon-expand Bosanske zastave v Bruslju FOTO: AP

Milanović kritičen do Plenkovića, EU pozval, naj BiH dodeli status kandidatke "Slišimo, da bosta status kandidatke dobili Ukrajina in Moldavija. Prav, naj Ukrajina dobi status kandidatke, vendar ima, tako kot tudi Moldavija, velike probleme," je na današnji novinarski konferenci, ki jo je sklical v luči vrha EU, izjavil Zoran Milanović. Dodal je, da je to priložnost, da status kandidatke dobi tudi BiH, in sicer kot "znak zaupanja in upanja". Hrvaški predsednik je izpostavil, da BiH postavljajo pogoj, da mora spremeniti volilni zakon, Ukrajini in Moldaviji pa ne. Pohvalil je prizadevanja slovenskega predsednika Boruta Pahorja, da BiH brezpogojno dodelijo status kandidatke za članstvo."Slovenski predsednik Borut Pahor piše pismo, v katerem zahteva, da BiH takoj dobi status kandidatke. Po sestanku v Rigi je to storilo še nekaj držav," je dejal in dodal, da ga je "sram, da takšna pisma piše slovenski predsednik, ne pa hrvaški premier".

icon-expand Zoran Milanović FOTO: AP

Milanović je komentiral tudi napoved hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, da bo naslednji teden v Evropski parlament poslan predlog odločitve o vstopu Hrvaške v schengenski prostor. Poudaril je, da je Hrvaška pogoje za vstop v schengen izpolnila že leta 2015 in da je vstop Hrvaške predvsem v slovenskem interesu. Slovenci imajo na Hrvaškem okoli 150.000 nepremičnin, kar po oceni Milanovića pomeni okoli 450.000 ljudi, ki poleg drugih slovenskih gostov redno prihajajo Hrvaško. Če bo slovenska vlada blokirala vstop Hrvaške v schengen, se bo zato po mnenju Milanovića zamerila predvsem svojim državljanom.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Bolgarski premier: Med vrhom EU ne bo preboja glede blokade Severne Makedonije V Bruslju se je medtem pred zasedanjem voditeljev članic EU začel vrh EU-Zahodni Balkan. Bolgarski premier Kiril Petkov je ob prihodu na vrh povedal, da po njegovem mnenju ni možnosti, da bi Bolgarija že danes ali v petek, ko poteka vrh, odpravila blokado začetka pogajanj s Severno Makedonijo in s tem tudi Albanijo. Vendar pa je nakazal, da bi lahko rešitev našli v prihodnjih dneh. Dodal je, da mora zeleno luč odpravi blokade dati bolgarski parlament, v katerem pa se zatika. Ob tem je vodjo opozicijske stranke Gerb Bojka Borisova obtožil, da govori nekaj, dela pa drugo. Potem ko je v sredo zjutraj dejal, da bo podprl odpravo blokade, je namreč po besedah Petkova popoldne blokiral zunanjepolitični odbor parlamenta.

Obenem je bolgarski premier, katerega vladi je v sredo parlament izglasoval nezaupnico, pozdravil predlog francoskega predsedstva Svetu EU, ki predvideva vključitev nerešenih dvostranskih vprašanj med Skopjem in Sofijo v pogajalski okvir. To bi lahko po neuradnih informacijah naletelo na težave pri potrjevanju v Severni Makedoniji, ki bo morala za razrešitev vprašanj znova spreminjati ustavo.

icon-expand Bolgarski premier Kiril Petkov. FOTO: AP