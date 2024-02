Golob se bo v Münchnu sestal s Harrisovo in Guterresom

OGLAS

"Celo obdobje hladne vojne je bilo v nekaterih pogledih manj nevarno," je dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Kot je pojasnil, sta bili ZDA in Rusija celo takrat pripravljeni nekoliko sodelovati. Posvaril je, da še danes sicer obstaja nevarnost jedrskega konflikta, pridružuje pa se tudi izziv podnebne krize in nevarnost nenadzorovane umetne inteligence. "Danes smo priča temu, da države delajo, kar hočejo, brez odgovornosti," je dejal.

Antonio Guterres FOTO: AP icon-expand

V svojem govoru na MSC je še pozval k pravični in trajni mirovni rešitvi za Ukrajino, Rusijo in svet. Osnova za to mora biti po njegovem prepričanju spoštovanje ozemeljske celovitosti suverenih držav. Opozoril je, da je izguba človeških življenj grozljiva, vojna pa ima posledice tudi za svetovno gospodarstvo in države v razvoju. Glede Bližnjega vzhoda je posvaril pred posledicami, ki bi jih imela izraelska ofenziva na Rafo, kjer je zatočišče našlo več kot 1,3 milijona razseljenih Palestincev, ki so že tako na robu preživetja. "Večkrat sem pozval k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev ter k humanitarni prekinitvi ognja. To je edini način za obsežno povečanje dostave pomoči v Gazo," je dejal Guterres. Po njegovih informacijah humanitarne operacije v enklavi še komaj delujejo. Stopnja uničenja in smrti je nepredstavljiva, je dodal. V Münchnu se je danes začela tradicionalna tridnevna konferenca o globalni varnosti, ki vsako leto v bavarsko prestolnico povabi številne politike in strokovnjake. Med osrednjimi temami bodo letos konflikti v Ukrajini, Gazi in drugod ter podnebne spremembe in migracije.

Harrisova zagotovila nadaljnjo podporo Natu in zaveznicam Ameriška podpredsednica Kamala Harris je danes na Münchenski varnostni konferenci zagotovila, da so ZDA zavezane zvezi Nato, ki je po oceni ameriške vlade osrednjega pomena za globalno varnost. Poudarila je še, da izolacija ni rešitev, in se zavzela za nadaljnje sodelovanje z zavezniki, poročajo tuje tiskovne agencije. Nato so ustanovili z eno preprosto idejo, napad na eno izmed članic je napad na vse, je dejala Harrisova. Te obljube so se vse države članice vedno držale, tudi po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra 2011, je poudarila.

Kamala Harris FOTO: AP icon-expand

Prepričana je, da izolacija ni rešitev, s čimer se je postavila proti nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, čeprav njegovega imena ni neposredno omenila, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pred dnevi je namreč Trump, ki si znova želi postati predsednik ZDA, razburil z izjavo, da bi Rusijo spodbudil k napadu na članice Nata, ki ne bi izpolnjevale finančnih obveznosti. Harrisova je zagotovila, da bodo ZDA obdržale svojo vodilno vlogo v svetu. "Moramo stati ob strani svojim zaveznikom ... to nas dela močne," je dodala podpredsednica. V govoru na konferenci je posvarila še pred morebitnim propadom dogovora o nadaljnji pomoči Ukrajini v ameriškem kongresu, kjer je senat že podprl pomoč, to pa mora storiti še predstavniški dom. Neuspeh bi bil po njenem prepričanju darilo za ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Prizadevali si bomo za zagotovitev ključnega orožja in virov, ki jih Ukrajina nujno potrebuje," je dodala. V Münchnu se je danes začela tradicionalna tridnevna konferenca o globalni varnosti, ki vsako leto v bavarski prestolnici gosti številne politike in strokovnjake. Med osrednjimi temami bodo konflikti v Ukrajini, Gazi in drugod ter podnebne spremembe in migracije. V Münchnu tudi Golob O razmerah na Bližnjem vzhodu bo premier Robert Golob po napovedih govoril tudi z visokim komisarjem ZN za begunce Filippom Grandijem in s predsednikom vlade Katarja, šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem. Srečal se bo tudi z generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom, generalno direktorico Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjano Spoljarić Egger in predsednikom fundacije Open Society Alexandrom Sorosem.

Robert Golob FOTO: Bobo icon-expand