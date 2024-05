Golob voditelje EU poziva k pridružitvi procesu priznavanja Palestine

Glede slovenskega priznanja Palestine je pojasnil, da gre za to, da se takoj začne proces in pokaže solidarnost s palestinskim ljudstvom. V procesu priznavanja naj bi tudi jasno izrazili pričakovanja do obeh strani. Med njimi so prekinitev spopadov, izpustitev talcev in prizadevanja za rešitev dveh držav. Pri tem je bil kritičen do Izraela, češ da ni pripravljen na pogovore.

"Razmere v Gazi so tragične bolj, kot lahko opišejo besede. Čemur smo priča, je človeška katastrofa, lakota, kakršni še nismo bili priča," je še dejal glede palestinske enklave. Ob tem je podprl poziv Arabske lige, da bi Združeni narodi na palestinska območja čim prej poslali mirovno misijo.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazil pripravljenost priznati Palestino, "ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne". Slovenska vlada je prejšnji teden začela postopek priznanja, ki ga želi zaključiti do 13. junija. Premier Robert Golob je dopustil možnost, da bi postopek zaključili hitreje.

Na vprašanje ameriške novinarke in voditeljice Lynde Kinkade, kako komentira izjave Izraela, da bi priznanje Palestine pomenilo "nagrado za terorizem", je Golob odgovori, da so Izrael v preteklih tednih in mesecih v mednarodni skupnosti večkrat pozvali k prekinitvi ognja in začetku pogajanj za premirje. "Želimo si dialog in da dialog lahko steče, mora biti tudi druga stran nanj pripravljena. Tega zdaj, žal, ne vidimo," je odgovoril in poudaril, da so šele začeli s procesom priznavanja.