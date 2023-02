Golob: Za pomoč Ukrajini so na vrsti velike članice EU

Slovenski premier Robert Golob na srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ne bo napovedal dodatne pomoči Ukrajini, je premier dejal ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Po njegovih besedah so zdaj na vrsti velike članice EU, ki "so se do zdaj držale nekoliko ob strani".

"Slovenija je glede na število prebivalcev ena največjih donatoric v preteklem obdobju, nobene potrebe ni, da bi prehitevali. Mislim, da je zdaj naloga na velikih članicah, ki so se do zdaj držale nekoliko ob strani. Naj one prispevajo svoj delež, Slovenija pa lahko tudi malo počaka," je povedal slovenski premier Robert Golob ob prihodu na vrh. icon-expand Golob v Bruslju FOTO: Twitter Glede razprave o dobavi tankov in drugega orožja Kijevu je dejal, da se boji, "da gre pretežno za verbalno tekmovanje". "Vprašanje je, koliko tega je dejansko na terenu, počakajmo in bomo videli, kaj od tega bo realizirano, predvsem pa kdaj. Slovenija je svoj del v lanskem letu dala brez velikih besed, pri čemer je bila hitra, počakajmo zdaj ostale članice Evropske unije, kako bodo sledile," je še poudaril. Kot je dejal, v Sloveniji ni bila sprejeta nobena odločitev o dodatni pomoči Ukrajini, tako da danes ne bo obljubljal nečesa, za kar ne bi imel podpore državnega zbora. PREBERI ŠE Ukrajinski predsednik Zelenski v Bruslju požel stoječe ovacije Na dnevnem redu današnjega zasedanja je tudi mirovni načrt, ki ga je pripravila Ukrajina. Po Golobovih besedah v tem načrtu "marsikaj na prvi pogled izgleda nekoliko preambiciozno". "Prva stvar, ki je pri vsakem mirovnem načrtu temelj, je pripravljenost obeh strani na to," je poudaril. "Zaenkrat je ta prej manjkala, kot da bi je bilo v obilju. Bomo videli, jaz nisem optimist, bojim se, da se obe strani zdaj pripravljata na zaostritev vojaških spopadov," je še dejal slovenski premier. To po njegovih besedah ne more biti dobra popotnica za pogovore o mirovniških načrtih. Poudaril je, da je treba počakati, da jim Zelenski pojasni podrobnosti načrta. O nadaljnji pomoči EU, mirovnem načrtu in drugih temah bo Zelenski po nagovoru v Evropskem parlamentu govoril z voditelji zasedanju Evropskega sveta, v okviru katerega se bodo premierji in predsedniki članic z ukrajinskim predsednikom najprej sestali na plenarnem zasedanju, nato pa še v manjših skupinah. Slovenija ne podpira financiranja ograj na zunanjih mejah EU iz evropskih sredstev, je danes ob prihodu na zasedanje voditeljev članic EU, na katerem bodo govorili tudi o migracijah, je še povedal premier. V luči razprave o globalni konkurenčnosti evropskega gospodarstva pa je poudaril, da je treba najprej izkoristiti obstoječa sredstva. Scholz ob prihodu na vrh EU za usklajeno pomoč Ukrajini Nemški kancler Olaf Scholz se je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju, ki se ga udeležuje tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, zavzel za usklajeno pomoč Ukrajini ter zagotovil, da si bo Nemčija prizadevala za hitro dobavo tankov. Za pospešitev dobav orožja Ukrajini se je ob prihodu na vrh med drugim zavzela estonska premierka Kaja Kallas. Voditelji EU bodo danes izrazili solidarnost in enotnost pri podpori Ukrajini, je dejal Scholz, ki je napovedal nadaljnjo podporo Ukrajini, tudi vojaško, pri obrambi njene neodvisnosti pred rusko agresijo. Pri tem pa je poudaril, da mora ta pomoč potekati usklajeno. Nemčija je država, ki Ukrajini zagotavlja največjo podporo, tudi vojaško, je dejal. Dodal je, da si zdaj prizadevajo zagotoviti, da bi druge države, ki so napovedale sodelovanje pri tej podpori, te napovedi podkrepile z dejanji. Glede evropske perspektive Ukrajine na poti do članstva v EU pa je dejal, da mora država tako kot tudi druge kandidatke izpolniti potrebne kriterije. Estonska premierka Kaja Kallas pa je v izjavi ob prihodu na vrh poudarila, da je pomembno pospešiti dobavo orožja Ukrajini. "Storiti moramo več," je dejala. Menila je, da je treba dati jasen signal evropski vojaški industriji, da pospeši proizvodnjo. Glede dobave bojnih letal Ukrajini, k čemur sedaj poziva Kijev, pa je Kallas dejala, da morajo odločitev sprejeti tiste države, ki takšna letala imajo. Zavzela se je tudi za vzpostavitev mednarodnega sodišča za pregon zločinov zaradi ruske agresije, pri čemer ne podpira t. i. hibridnega sodišča, ker bi se s tem po njenem ruski predsednik Vladimir Putin izognil odgovornosti za invazijo, ki jo je ukazal. Nizozemski premier Mark Rutte je poudaril pomen obiska Zelenskega na vrhu EU. "To, da je tukaj, ima veliko simbolno vrednost," je ob prihodu na vrh dejal Rutte. "Vsi smo nenehno navdušeni nad tem, kar on, njegova ekipa, ukrajinski narod, ukrajinska vojska počnejo" v boju proti ruski agresiji, je povedal.