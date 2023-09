Bettel in Golob o državah, ki želijo v Evropsko unijo: Pravila so enaka za vse

"Širitev je bila 20 let tehnično vprašanje, tehnično pomeni dejansko prepuščeno Evropski komisiji in izpolnjevanju tehničnih kriterijev. Zaradi ruske agresije na Ukrajino se je nekoliko spremenil pogled in proces postaja vedno bolj geopolitično in manj tehnično vprašanje," je na skupni novinarski konferenci s Xavierjem Bettelom povedal Robert Golob.

Dodal je, da je Slovenija v stiku z Evropsko komisijo, da bi jasno predstavila svoje stališče, s katerim se strinja tudi več drugih držav članic EU. To je, da je treba Zahodni Balkan pri širitvi unije obravnavati enako ali podobno kot Ukrajino in Moldavijo, je povedal.

Poleg upoštevanja tehničnih pogojev je treba po premierjevih besedah upoštevati tudi geopolitično realnost. "Ne želimo si, da bi Zahodni Balkan samo zaradi pomanjkanja pozornosti s strani komisije naenkrat postal talec nekih tujih sil," je poudaril Golob.

Bettel je prav tako menil, da je treba vse države, ki se želijo pridružiti uniji, obravnavati enako, pri čemer pa je bolj izpostavil pomen izpolnjevanja pogojev. "Pravila so za vse enaka in pri tem bom vztrajal," je dejal. Pri tem ne obstaja sistem, ki bi zaobšel pravila in omogočil hitrejšo pridružitev, je dodal luksemburški premier.