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Gondola s potniki na 2300 metrih trčila z žerjavom

Lyon, 27. 08. 2026 10.15 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Alpe d'Huez

V nesreči kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo poškodovanih 23 ljudi, med njimi trije huje, je povedal župan mesta Jean-Yves Noyrey. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondola, v kateri je bilo okoli 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču.

Župan je za AFP povedal, da so večino poškodovanih že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. Trije so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici.

Pojasnil je, da so gondole zasnovane tako, da se pri nenadnem zaviranju same stabilizirajo, vendar se je gondola ob trku z žerjavom nagnila, ljudje v njej pa so zdrsnili. "Mislili so, da bodo umrli," je dodal, a izpostavil, da je "upravljavec dobro reagiral in z vzvratno vožnjo izravnal gondolo".

Prve ugotovitve kažejo, da je upravljavec žerjava na gradbišču pozabil, da v bližini obratuje žičnica, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Alpe d'Huez francija žičnica

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