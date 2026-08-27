Gondola s potniki na 2300 metrih trčila z žerjavom

Župan je za AFP povedal, da so večino poškodovanih že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. Trije so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici.
Pojasnil je, da so gondole zasnovane tako, da se pri nenadnem zaviranju same stabilizirajo, vendar se je gondola ob trku z žerjavom nagnila, ljudje v njej pa so zdrsnili. "Mislili so, da bodo umrli," je dodal, a izpostavil, da je "upravljavec dobro reagiral in z vzvratno vožnjo izravnal gondolo".
Prve ugotovitve kažejo, da je upravljavec žerjava na gradbišču pozabil, da v bližini obratuje žičnica, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.