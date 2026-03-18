Gondola se je snela z žice in padla po pobočju, umrla ena oseba

V posnetku, ki ga je objavil švicarski časnik Blick na svoji spletni strani, je videti gondolo, ki se hitro kotali po zasneženem pobočju.

Policija, ki je potrdila, da je pri tem umrl edini potnik v gondoli, ki je podlegel poškodbam, več o njem pa ni povedala. Na novinarski konferenci je dodala, da bodo več lahko povedali po potrditvi njegove identitete ter da bodo sedaj zaslišali vpletene in priče.

Vzroka nesreče niso komentirali, ker ga še preiskujejo. Mediji pa so poročali, da je bil vzrok verjetno močan veter, saj je švicarska meteorološka služba navedla, da je v času nesreči na območju pihal veter s hitrostjo do 93 kilometrov na uro.

Na območje nesreče so prispeli reševalci s helikopterjem, vse gondole v smučarskem središču pa so ustavili, ljudi z njih pa evakuirali, je poročala spletna stran swissinfo.

Časnik Blick je poročal, da se je nesreča zgodila na žičnici Titlis Xpress Trübsee-Stand, ki so jo odprli leta 2015. Na spletni strani smučišča je navedeno, da se lahko v vsaki gondoli na tej žičnici pelje osem ljudi.

Engelberg Titlis je največje smučarsko središče v osrednjem delu Švice z 82 kilometrov označenih prog, ki ležijo na nadmorski višini od 1000 do 3000 metrov. Ima 37 žičnic.