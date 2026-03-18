Tujina

Gondola se je snela z žice in padla po pobočju, umrla ena oseba

Engelberg, 18. 03. 2026 16.53 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Trenutek ko gondola pade po pobočju

V priljubljenem švicarskem smučarskem središču Engelberg Titlis se je dopoldne ena od gondol snela z jeklenice kabinske žičnice in padla na pobočje. Pri tem je umrl en človek, ki je bil po podatkih policije sam v kabini. Vzrok nesreče še ni znan, je pa takrat na območju pihal močan veter, poročajo švicarski mediji.

V posnetku, ki ga je objavil švicarski časnik Blick na svoji spletni strani, je videti gondolo, ki se hitro kotali po zasneženem pobočju.

Policija, ki je potrdila, da je pri tem umrl edini potnik v gondoli, ki je podlegel poškodbam, več o njem pa ni povedala. Na novinarski konferenci je dodala, da bodo več lahko povedali po potrditvi njegove identitete ter da bodo sedaj zaslišali vpletene in priče.

Vzroka nesreče niso komentirali, ker ga še preiskujejo. Mediji pa so poročali, da je bil vzrok verjetno močan veter, saj je švicarska meteorološka služba navedla, da je v času nesreči na območju pihal veter s hitrostjo do 93 kilometrov na uro.

Na območje nesreče so prispeli reševalci s helikopterjem, vse gondole v smučarskem središču pa so ustavili, ljudi z njih pa evakuirali, je poročala spletna stran swissinfo.

Časnik Blick je poročal, da se je nesreča zgodila na žičnici Titlis Xpress Trübsee-Stand, ki so jo odprli leta 2015. Na spletni strani smučišča je navedeno, da se lahko v vsaki gondoli na tej žičnici pelje osem ljudi.

Engelberg Titlis je največje smučarsko središče v osrednjem delu Švice z 82 kilometrov označenih prog, ki ležijo na nadmorski višini od 1000 do 3000 metrov. Ima 37 žičnic.

gondola engelberg tiltis nesreča

Okužbe z meningitisom: število primerov, ki jih preiskujejo, naraslo na 20

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bolfenk2
18. 03. 2026 17.16
Tudi Švica več ni kar je nekoč bila.
Znana pevka je prvič postala mamica
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Vroč poljub, na katerega sta dolgo čakala
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
