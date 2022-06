Google bo delavkam, manj plačanim od sodelavcev, plačal 113 mio evrov

Tožbo proti tehnološkemu velikanu so zaposlene pri Googlu, ki so delale v Kaliforniji, vložile leta 2017, v njej pa so trdile, da so bile plačane manj kot njihovi moški sodelavci. Poleg denarja, ki ga bodo ženskam dali v skladu z "objektivno formulo", pa se je podjetje strinjalo, da bo pripeljalo strokovnjake, ki bodo izboljšali plačna razmerja med spoloma. V predlagani poravnavi, ki jo mora sicer odobriti še sodišče, je med podrobnostmi tudi zapisano, da bo Google povabil neodvisnega strokovnjaka, specializiranega za industrijsko organizacijo, ki bo analiziral prakse zaposlovanja in plačilno pravičnost.

Holly Pearse, ki je, preden je tožila podjetje, za Google delala več kot desetletje, je povedala: "Kot ženska, ki je vso svojo kariero preživela v tehnološki industriji, sem optimistična, da bodo ukrepi, s katerimi se je, v okviru te poravnave, Google strinjal, zagotovili več pravičnosti za ženske. Google je od svoje ustanovitve vodilni v tehnološki industriji. Prav tako imajo priložnost, da so vodilni pri spremembah, da zagotovijo vključenost in pravičnost žensk v tehnologiji."

Tiskovni predstavnik Googla je v izjavi dejal: "Čeprav močno verjamemo v pravičnost naših politik in praks, sta se po skoraj petih letih sodnih sporov obe strani strinjali, da je rešitev zadeve brez priznanja ali ugotovitev v najboljšem interesu vseh in zelo smo veseli, da smo dosegli ta dogovor. Popolnoma smo zavezani poštenemu in enakovrednemu plačilu, zaposlovanju in izenačevanju vseh zaposlenih in v zadnjih devetih letih smo izvajali natančno analizo plač, da bi zagotovili poštene plače, bonuse in nagrade."