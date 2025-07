Google kupil 200 megavatov fuzijske energije, ki sploh še ne obstaja

Google in Commonwealth Fusion Systems s sedežem v Massachusettsu sta v ponedeljek objavila dogovor, v katerem je tehnološko podjetje kupilo 200 megavatov energije iz prve komercialne fuzijske elektrarne Commonwealtha, kar je enaka količina energije, ki bi lahko napajala približno 200.000 povprečnih ameriških domov.

Commonwealth namerava zgraditi elektrarno v Virginiji do začetka tridesetih let 21. stoletja. Kdaj bo začela proizvajati uporabno fuzijsko energijo, še ni znano, čeprav podjetje verjame, da lahko to storijo v istem časovnem okviru.

Google vlaga tudi drugi krog denarja v Commonwealth, da bi spodbudil razvoj svojega demonstracijskega tokamaka – stroja v obliki krofa, ki uporablja ogromne magnete in staljeno plazmo, da združi dva atoma in s tem ustvari energijo sonca.

Google in Commonwealth nista razkrila, koliko denarja je bilo vloženega, vendar sta oba napoved označila za pomemben korak k komercializaciji fuzije.

"To kupno moč, ki jo imamo, uporabljamo za pošiljanje signala povpraševanja na trg fuzijske energije in upajmo, da bomo tehnologijo premaknili naprej," je dejal višji direktor za energijo in podnebje pri Googlu Michael Terrell.