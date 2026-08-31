Google Maps preimenoval Ontarijsko v Ameriško jezero

Google je v soboto sporočil, da se bo ime jezera, ki leži na meji med kanadsko provinco Ontario in ameriško zvezno državo New York, v ZDA prikazovalo kot "Ameriško jezero". Za uporabnike v Kanadi in preostalem svetu pa bo jezero še naprej na Googlovih zemljevidih označeno kot Ontarijsko jezero (angleško: Lake Ontario). Google je preimenovanje na svojem zemljevidu spremenil po tem, ko je ameriški informacijski sistem za geografska imena (GNIS) uradno spremenil ime.

Ameriška brezplačna spletna kartografska aplikacija MapQuest pa je že v četrtek sporočila, da spremembe ne bodo upoštevali: "Ne bomo spreminjali imena Ontarijskega jezera. Poimenujte ga, kakor želite, kadarkoli želite." Objavi so dodali povezavo do satiričnega orodja, ki uporabnikom omogoča, da jezeru dajo ime po lastni izbiri. Apple prav tako v nedeljo še ni spremenil imena na svoji aplikaciji za zemljevide. Preimenovanje je posledica stopnjevanja trgovinskega spora med ZDA in Kanado, po katerem je ameriški predsednik Donald Trump izdal izvršni ukaz o preimenovanju jezera. Po tem, ko so trgovinski pogovori v začetku avgusta propadli, sta ZDA in Kanada medsebojno napovedale carine na nekatere izdelke v višini do 50 odstotkov.

Ameriško jezero na Google Zemljevidih FOTO: Profimedia

V Kanadi postavili nov znak: Ontarijsko jezero, zdaj in vedno

Kanadski uradniki so Kanadčane pozvali tudi k bojkotu potovanj in izdelkov iz ZDA. Trump pa je znova oživil tudi retoriko o tem, da bi lahko Kanada postala 51. zvezna država ZDA. Premier Mark Carney je poudaril, da bodo Kanadčani jezero še naprej imenovali Ontarijsko, kot so ga doslej. V soboto je premier province Ontario Doug Ford v kraju Winona ob jezeru odkril nov znak v velikosti 7,6 x 3,6 metra, na katerem v angleščini in francoščini piše: "Ontarijsko jezero, zdaj in vedno". Ford je v nedeljo za ABC povedal, da je sprememba imena kot nekaj, iz česar bi se šalili v humoristični oddaji Saturday Night Live. "Nihče ga ne bo klical Ameriško jezero. Že stoletja je Ontarijsko jezero. Še naprej bo Ontarijsko jezero," je dejal.

Nova tabla z napisom Ontarijsko jezero FOTO: Profimedia

Trumpova sprememba imena je naletela tudi na precejšnje nasprotovanje demokratov. Demokratska članica predstavniškega doma ZDA Debbie Dingell iz Michigana je napovedala načrte za uvedbo zakona "Roke stran od naših Velikih jezer", s katerim bi razveljavili Trumpov ukaz o preimenovanju jezera. Podobno so napovedali tudi drugi demokratski zakonodajalci, poroča revija Time.

Ni prvo takšno preimenovanje, ki ga je odredil Trump

Google je naredil podobno spremembo februarja 2025, potem ko je Trump izdal izvršni ukaz, s katerim je Mehiški zaliv preimenoval v "Ameriški zaliv". Google je po spremembi imena v ameriški zvezni geografski bazi podatkov uporabnikom Google Maps v ZDA začel prikazovati "Ameriški zaliv". Uporabniki v Mehiki še naprej vidijo "Mehiški zaliv", uporabniki drugje pa obe imeni. Pozneje je podobno storil tudi Apple. Mehika je maja 2025 vložila tožbo proti Googlu, saj trdi, da ZDA nimajo pooblastila za preimenovanje celotnega zaliva, vključno z vodami pod mehiško jurisdikcijo. Za tožbo so se odločili po tem, ko je Google zavrnil omejitve oznake "Ameriški zaliv" le za del zaliva pod jurisdikcijo ZDA, kot je zahtevala mehiška predsednica Claudia Sheinbaum. Tožba še vedno poteka pred višjim sodiščem v mestu Mexico City. Tako Google kot Apple sta februarja lani spremenila tudi oznake na zemljevidih ZDA za najvišji vrh Severne Amerike iz Denalija v Mount McKinley. Trump je s tem razveljavil odločitev iz leta 2015, s katero je bilo Denali, ime gore po aljaških staroselcih, ponovno uporabljeno kot zvezna oznaka.