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Google Maps preimenoval Ontarijsko v Ameriško jezero

Washington/Toronto, 31. 08. 2026 11.00 pred 12 minutami 3 min branja 4

Avtor:
K.H.
Ameriško jezero na Google Zemljevidih

Po tem, ko je ameriški predsednik Trump z izvršilnim ukazom odredil preimenovanje Ontarijskega jezera v Ameriško jezero, je spremembo Google Maps že upošteval. Uporabniki Googlovih storitev v ZDA, ki na njihovih zemljevidih iščejo Ontarijsko jezero, odslej namesto tega najdejo Ameriško jezero. Kanadske oblasti so odločitev obsodile kot nerazumno in potrdile, da ime ostaja nespremenjeno. "Že stoletja je Ontarijsko jezero. Še naprej bo Ontarijsko jezero," je dejal premier province Ontario.

Google je v soboto sporočil, da se bo ime jezera, ki leži na meji med kanadsko provinco Ontario in ameriško zvezno državo New York, v ZDA prikazovalo kot "Ameriško jezero". Za uporabnike v Kanadi in preostalem svetu pa bo jezero še naprej na Googlovih zemljevidih označeno kot Ontarijsko jezero (angleško: Lake Ontario).

Google je preimenovanje na svojem zemljevidu spremenil po tem, ko je ameriški informacijski sistem za geografska imena (GNIS) uradno spremenil ime.

Preberi še Trump spremenil Ontarijsko jezero v Ameriško jezero

Ameriška brezplačna spletna kartografska aplikacija MapQuest pa je že v četrtek sporočila, da spremembe ne bodo upoštevali: "Ne bomo spreminjali imena Ontarijskega jezera. Poimenujte ga, kakor želite, kadarkoli želite." Objavi so dodali povezavo do satiričnega orodja, ki uporabnikom omogoča, da jezeru dajo ime po lastni izbiri.

Apple prav tako v nedeljo še ni spremenil imena na svoji aplikaciji za zemljevide.

Preimenovanje je posledica stopnjevanja trgovinskega spora med ZDA in Kanado, po katerem je ameriški predsednik Donald Trump izdal izvršni ukaz o preimenovanju jezera. Po tem, ko so trgovinski pogovori v začetku avgusta propadli, sta ZDA in Kanada medsebojno napovedale carine na nekatere izdelke v višini do 50 odstotkov.

Ameriško jezero na Google Zemljevidih
Ameriško jezero na Google Zemljevidih
FOTO: Profimedia

V Kanadi postavili nov znak: Ontarijsko jezero, zdaj in vedno

Kanadski uradniki so Kanadčane pozvali tudi k bojkotu potovanj in izdelkov iz ZDA. Trump pa je znova oživil tudi retoriko o tem, da bi lahko Kanada postala 51. zvezna država ZDA. Premier Mark Carney je poudaril, da bodo Kanadčani jezero še naprej imenovali Ontarijsko, kot so ga doslej.

V soboto je premier province Ontario Doug Ford v kraju Winona ob jezeru odkril nov znak v velikosti 7,6 x 3,6 metra, na katerem v angleščini in francoščini piše: "Ontarijsko jezero, zdaj in vedno". Ford je v nedeljo za ABC povedal, da je sprememba imena kot nekaj, iz česar bi se šalili v humoristični oddaji Saturday Night Live.

"Nihče ga ne bo klical Ameriško jezero. Že stoletja je Ontarijsko jezero. Še naprej bo Ontarijsko jezero," je dejal.

Nova tabla z napisom Ontarijsko jezero
Nova tabla z napisom Ontarijsko jezero
FOTO: Profimedia

Trumpova sprememba imena je naletela tudi na precejšnje nasprotovanje demokratov. Demokratska članica predstavniškega doma ZDA Debbie Dingell iz Michigana je napovedala načrte za uvedbo zakona "Roke stran od naših Velikih jezer", s katerim bi razveljavili Trumpov ukaz o preimenovanju jezera. Podobno so napovedali tudi drugi demokratski zakonodajalci, poroča revija Time.

Ni prvo takšno preimenovanje, ki ga je odredil Trump

Google je naredil podobno spremembo februarja 2025, potem ko je Trump izdal izvršni ukaz, s katerim je Mehiški zaliv preimenoval v "Ameriški zaliv". Google je po spremembi imena v ameriški zvezni geografski bazi podatkov uporabnikom Google Maps v ZDA začel prikazovati "Ameriški zaliv". Uporabniki v Mehiki še naprej vidijo "Mehiški zaliv", uporabniki drugje pa obe imeni. Pozneje je podobno storil tudi Apple.

Mehika je maja 2025 vložila tožbo proti Googlu, saj trdi, da ZDA nimajo pooblastila za preimenovanje celotnega zaliva, vključno z vodami pod mehiško jurisdikcijo. Za tožbo so se odločili po tem, ko je Google zavrnil omejitve oznake "Ameriški zaliv" le za del zaliva pod jurisdikcijo ZDA, kot je zahtevala mehiška predsednica Claudia Sheinbaum. Tožba še vedno poteka pred višjim sodiščem v mestu Mexico City.

Tako Google kot Apple sta februarja lani spremenila tudi oznake na zemljevidih ZDA za najvišji vrh Severne Amerike iz Denalija v Mount McKinley. Trump je s tem razveljavil odločitev iz leta 2015, s katero je bilo Denali, ime gore po aljaških staroselcih, ponovno uporabljeno kot zvezna oznaka.

Razlagalnik

Velika jezera (Great Lakes) so skupina petih povezanih sladkovodnih jezer v Severni Ameriki, ki ležijo na meji med ZDA in Kanado. Sestavljajo jih Gornje jezero, Michigansko jezero, Huronsko jezero, Eriejsko jezero in Ontarijsko jezero. Skupaj tvorijo največjo skupino sladkovodnih jezer na svetu po površini in vsebujejo približno 21 % svetovne površinske sladke vode. Ta jezera so ključna za gospodarski razvoj regije, saj omogočajo pomemben vodni promet, oskrbo s pitno vodo za milijone ljudi ter so pomemben vir energije in rekreacije.

GNIS je uradna baza podatkov o geografskih imenih v Združenih državah Amerike, ki jo upravlja Geološki zavod ZDA (USGS). Njen namen je standardizirati poimenovanje krajev, gora, rek, jezer in drugih geografskih značilnosti po vsej državi. Ta sistem zagotavlja enotno referenco za kartografe, vladne agencije in javnost, kar preprečuje zmedo pri uporabi različnih imen za isto lokacijo. Ko se v GNIS vnese sprememba, to pogosto služi kot uradni standard, ki ga nato prevzamejo tudi zasebna podjetja, kot je Google, pri posodabljanju svojih digitalnih zemljevidov.

Ime 'Ontario' izhaja iz jezika staroselskega ljudstva Huronov (oziroma Wendatov) in pomeni 'jezero sijočih voda' ali 'veliko jezero'. Območje okoli jezera so skozi stoletja naseljevala različna plemena, vključno z ljudstvi Irokeške konfederacije (Haudenosaunee) in Anišinabeji. Ta območja so bila za staroselce ključna zaradi bogatih ribolovnih virov, rodovitne zemlje in strateške lege za trgovino, zato so imena, ki so jih dali tem naravnim znamenitostim, tesno povezana z njihovo kulturno in duhovno dediščino.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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rogla
31. 08. 2026 12.21
Trump se svojimi dejanji dokazuje, da z njim ni vse v redu!
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0 0
an2000
31. 08. 2026 12.15
Trump je egocentrični ..... Prepuščam vasi domisljiji...
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+1
1 0
Paradox
31. 08. 2026 12.10
Google je itak v lasti vlade oz. Trumpa, tako da to ni nič presenetljivo.
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+5
5 0
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