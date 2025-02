Google Mehiški zaliv spremenil v Ameriškega, pri nas vidni obe imeni

Tesne vezi Trumpa s tehnološkimi velikani, med katere spada tudi Google in njegova aplikacija Zemljevidi, so bile vidne že na inavguraciji, kjer so vodilni možje Mete, Amazona, Googla in omrežja X sedeli v prvih vrstah. Tesno ob Elonu Musku, sedaj političnemu zavezniku Trumpa, je sedel prav izvršni direktor Googla Sundar Pichai.