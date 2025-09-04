Svetli način
Tujina

Google nezakonito zbiral podatke uporabnikov, sledi 386 milijonov globe

San Francisco, 04. 09. 2025 09.42 | Posodobljeno pred 26 minutami

L.M.
1

Ameriška porota v San Franciscu je odločila, da mora Google plačati 386 milijonov evrov odškodnine zaradi nezakonitega zbiranja podatkov o uporabnikih, ki so se izrecno odločili za izključitev sledenja uporabi aplikacij.

Skupina uporabnikov je tehnološkega velikana obtožila, da je kljub spremenjenim nastavitvam računov še naprej zbiral podatke o dejavnostih v aplikacijah tretjih ponudnikov. Tožba, ki so jo vložili julija 2020, je zajela približno 98 milijonov uporabnikov Googlovih storitev, poroča Al Jazeera.

Google je po razsodbi sporočil, da je odločitev temeljila na napačnem razumevanju delovanja njegovih produktov in da se bo nanjo pritožil. "Naša orodja za zaščito zasebnosti ljudem omogočajo nadzor nad njihovimi podatki. Ko izklopijo personalizacijo, to odločitev spoštujemo," je dejal predstavnik podjetja Jose Castaneda.

Google
Google FOTO: Profimedia

Po poročanju Al Jazeere so tožniki med postopkom zatrjevali, da je podjetje zbiralo in prodajalo podatke o dejavnosti uporabnikov v mobilnih aplikacijah, kar je v nasprotju z zagotovili o zasebnosti, ki jih vsebujejo nastavitve dejavnosti na spletu in v aplikacijah. S tem je kršilo njihovo zasebnost. Google pa je trdil, da so bili podatki "neosebni," "psevdonimni" ter shranjeni v ločenih, varovanih in šifriranih bazah.

To ni prva tožba povezana z zasebnostjo, ki jo je Google izgubil. Že maja letos se je podjetje v ZDA poravnalo z zvezno državo Teksas in pristalo na izplačilo 1,180 milijarde evrov. Tamkajšnje oblasti so ga obtožile nezakonitega zbiranja biometričnih podatkov, kot so geometrija obraza in glasovni odtisi, ter sledenja lokaciji uporabnikov tudi, ko so to možnost izklopili.

Google zasebnost odškodnina podatki uporabnikov
