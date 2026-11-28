Oblasti v Valoniji v južnem delu Belgije so v petek odredile ameriškemu podjetju, naj zaustavi dela na objektu, ki naj bi ga zgradili na območju nekdanjega rudnika blizu mesta Charleroi. Sporočile so, da Google nima ustreznih dovoljenj za gradnjo.

"V skladu z navodili lokalnih oblasti smo ustavili dela, dokler ne bomo prejeli dodatnih usmeritev. V Belgiji delujemo že več kot 15 let in ostajamo zavezani spoštovanju lokalne zakonodaje," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik Googla.

Tiskovni predstavnik valonske vlade Nicolas Yernaux je dejal, da gre za "hudo kršitev - nezakonito gradnjo objekta, ki se razprostira na treh hektarjih".

Projekt je že več mesecev predmet pravnih sporov, potem ko je Google vložil vlogo za spremembo pogojev gradbenega dovoljenja. Ta je predvidevala uporabo vode iz bližnje reke Sambre za hladilni sistem, medtem ko je prvotni projekt predvideval zračno hlajenje, so poročali belgijski mediji.

Poteza je sprožila ostro nasprotovanje lokalnih prebivalcev, saj so hude suše od letošnje pomladi še okrepile strahove glede črpanja vode iz reke. Regionalni uradniki so nato poleti zavrnili vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja.

Google to odločitev izpodbija na sodišču, obravnava pa je predvidena za januar.

V Evropi teče več podobnih pravnih sporov glede podatkovnih centrov. Te želijo graditi zlasti ameriški tehnološki giganti, da bi pospešili razvoj umetne inteligence, medtem ko lokalni prebivalci in oblasti marsikje nasprotujejo tovrstnim projektom zaradi škodljivih vplivov na okolje.