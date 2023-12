Google odprl največji center za kibernetsko varnost v Evropi

Pri podjetju, ki že ima središča za kibernetsko varnost v Münchnu in Dublinu, so pojasnili, da bo center v Malagi gostil strokovnjake, ki gradijo orodja za boj proti kibernetskim grožnjam. Center bo pomagal tudi pri usposabljanju vladnih uradnikov, podjetij in nevladnih organizacij.

Vodja globalnih zadev pri Googlu Kent Walker je novinarjem ob odprtju centra pojasnil, da se je število kibernetskih napadov lani povečalo za 38 odstotkov in da ti postajajo vse bolj agresivni. "Za boj proti grožnji moramo sodelovati na mednarodni ravni," je dejal.