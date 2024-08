Google po ugotovitvah sodišča z monopolom pri spletnem iskanju

Kot so po navedbah AFP utemeljili na washingtonskem okrožnem sodišču, si je Google prizadeval za ustvarjanje in ohranjanje monopola ter za to namenjal ogromno finančnih sredstev. S tem je postal najpogosteje izbrani privzeti iskalnik po vsem svetu in utrjeval ta položaj.

"Ta zmaga proti Googlu je zgodovinska zmaga za Američane," je dejal ameriški državni tožilec Merrick Garland. "Nobeno podjetje – ne glede na to, kako veliko ali vplivno je – ni nad zakonom," je dodal.

Ob napovedi pritožbe so pri Googlu poudarili, da odločitev sodišča potrjuje status najboljšega, ki ga po njihovih navedbah uživa iskalnik. Prepričani so, da želijo oblasti preprečiti dostopnost takšnega iskalnika vsakomur. "Ostali bomo osredotočeni na ponudbo storitev, ki se ljudem zdijo koristne in enostavne za uporabo," so zapisali.

Sodba bi lahko vplivala tudi na odločitve sodišč na področju spletnega oglaševanja, kjer so velika tehnološka podjetja prav tako že dolgo tarča kritik zaradi domnevnih spornih praks. Slišati jih je tudi iz političnih vrst. Na ponedeljkovo odločitev so se odzvali tudi v Beli hiši, kjer so poudarili, da si Američani zaslužijo prosto dostopen internet, odprt za konkurenco.