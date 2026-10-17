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Google potegnil črto: oceanov ne bodo poimenovali po Trumpu

Washington/Atlanta, 17. 10. 2026 11.43 pred 26 minutami 2 min branja 14

Avtor:
STA
Trump ocean

Predsednik ZDA Donald Trump je v nagovoru privržencem v zvezni državi Georgia dejal, da je želel po sebi poimenovati enega od svetovnih oceanov, vendar Google po njegovih besedah ni želel sodelovati pri tej ideji, ki jo je kasneje opredelil kot "zgolj šalo".

Ameriški predsednik Donald Trump je preds vojimi podporniki v petek dejal, da je predstavnikom ameriškega tehnološkega giganta Google predlagal, da bi Atlantski ali Tihi ocean preimenovali v "Trumpov ocean".

Pri Googlu so po Trumpovih besedah odločno zavrnili pobudo, ker da je bilo tovrstnih preimenovanj "dovolj".

Trump je namreč avgusta v Beli hiši podpisal ukaz, s katerim je preimenoval Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA, v Ameriško jezero. Pred tem je kmalu po nastopu svojega drugega predsedniškega mandata z izvršnim ukazom spremenil ime Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv.

"Če torej pomislite, imamo zaliv in imamo jezero. Zdaj potrebujemo samo še ocean. Morda bomo morali spremeniti ime Atlantika oziroma Pacifika. Morda bomo spremenili oba," je avgusta dejal Trump, ko je podpisal ukaz o preimenovanju Ontarijskega jezera.

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Velik del sveta sicer njegovim enostranskim preimenovanjem vodnih teles ne pripisuje prevelike veljave, vendar pa je Google obe preimenovanji upošteval in ju tudi vključil v svoje zemljevide za uporabnike v ZDA. Pri preimenovanju oceana pa so pri podjetju očitno potegnili črto.

"Gospod, poslušajte, tega ne moremo storiti. Oceani so drugačni, zajemajo veliko, veliko držav. Tega ne moremo storiti," je Trump navedel njihove besede. Pri tem sicer ni jasno, ali je predsednik ZDA dejansko govoril s kakim predstavnikom podjetja.

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donald trump ocean google

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KOMENTARJI14

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plasticar
17. 10. 2026 12.28
amerika free ko se bodo osvobodli diktatorja trumpa.
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+1
1 0
xxman.y
17. 10. 2026 12.27
Kaj boš pričakoval od Putinovega oboževalca drugega, kot da je do konca omejen?
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+1
1 0
M_teoretik
17. 10. 2026 12.26
Od ke "ne pozna" več Epstaina, mu gre samo še navzdol!?
Odgovori
0 0
tornadotex
17. 10. 2026 12.26
Novembra bo potegnil zelo kratko...še prej pa bo poskušal vse okoli sebe skregati,širiti laži in diskreditirati vse po vrsti...vse v liniji na vse ali nič....Toda ljudstvo sedaj pozna resnico o njem...
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0 0
plasticar
17. 10. 2026 12.25
tale pa no cist OK.mogoce bi mogel malo na MRI glave!!!!
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+1
1 0
M_teoretik
17. 10. 2026 12.24
Če bi po sebi poimenovak WC školjko v Trampovo posodo, bi bilo še najbolj primerno!?
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+1
1 0
metaloh
17. 10. 2026 12.23
Njegov konec se neizbežno približuje.Dokazal je vsem, da je neizmerno zaostal v razvoju osebne intelegence in skrajno neprimeren za voditelja !!
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+1
1 0
Limonček60
17. 10. 2026 12.18
Pa sej že dobro vemo,d se mu vsak dan'vozi',pa to
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+1
1 0
Verus
17. 10. 2026 12.14
Joj, nekoč sem spoštval tega tipa. Pa kaj je res ta model želel poimenovati ocean po sebi!? Je to hec ali se je temu modelu povsem odpelal?
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+1
1 0
Pajki
17. 10. 2026 12.13
Ah, dajmo ga ignorirat… novembra so midterms, ga bojo pocas likvidiral politicno. Potem pa mora Amerika naredit malo revizije
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+5
5 0
Perrun
17. 10. 2026 12.10
Pa zakaj mu ne nudijo neke strokovne pomoči. Morda se ga še da rešit. Ali je to pač sam desničar? Taki so?
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+5
5 0
Uporabnik1884443
17. 10. 2026 12.21
Človek živi s polnimi pljuči, bedaki pa štartajo na prvo
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0 0
jugatneme
17. 10. 2026 12.24
Ne, prepozno za kar koli, temu ni več pomoči, ga cufa že iz notranjosti....
Odgovori
0 0
jugatneme
17. 10. 2026 12.08
Dedek je popustil - ljudje ga že tako imajo poln nos, november pa je na vratih....
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+4
4 0
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