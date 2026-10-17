Google potegnil črto: oceanov ne bodo poimenovali po Trumpu

Ameriški predsednik Donald Trump je preds vojimi podporniki v petek dejal, da je predstavnikom ameriškega tehnološkega giganta Google predlagal, da bi Atlantski ali Tihi ocean preimenovali v "Trumpov ocean".

Pri Googlu so po Trumpovih besedah odločno zavrnili pobudo, ker da je bilo tovrstnih preimenovanj "dovolj".

Trump je namreč avgusta v Beli hiši podpisal ukaz, s katerim je preimenoval Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA, v Ameriško jezero. Pred tem je kmalu po nastopu svojega drugega predsedniškega mandata z izvršnim ukazom spremenil ime Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv.

"Če torej pomislite, imamo zaliv in imamo jezero. Zdaj potrebujemo samo še ocean. Morda bomo morali spremeniti ime Atlantika oziroma Pacifika. Morda bomo spremenili oba," je avgusta dejal Trump, ko je podpisal ukaz o preimenovanju Ontarijskega jezera.