Googlova tržna vrednost v enem dnevu upadla za 500 milijard dolarjev

Alphabet, ki je s tržno vrednostjo 3,47 bilijona dolarjev (približno 3,09 bilijona evrov) četrto največje podjetje v ZDA, je zabeležil drugi največji enodnevni izbris tržne vrednosti v zgodovini ameriškega trga, poročajo ameriški mediji. Večjo izgubo je doslej doživela le družba Nvidia, katere tržna vrednost se je konec januarja 2025 v enem dnevu zmanjšala za 589 milijard dolarjev (okoli 526 milijard evrov). Dogajanje na Wall Streetu je še en pokazatelj vse večje zaskrbljenosti vlagateljev glede donosnosti velikanskih naložb v umetno inteligenco. Tehnološka podjetja za razvoj in infrastrukturo umetne inteligence namenjajo več sto milijard dolarjev, vlagatelji pa vse bolj pričakujejo konkretne in stabilne finančne rezultate. Alphabet je v sredo predstavil četrtletne poslovne rezultate, ki so bili slabši od pričakovanj analitikov. Razočarala je predvsem prodaja oglasnega prostora. Analitiki banke JPMorgan Chase so opozorili, da je bila upočasnitev Googlovega iskalnega poslovanja izrazitejša od pričakovane.

Alphabet FOTO: AP

Eden od vodilnih predstavnikov Alphabeta je vlagateljem pojasnil, da je k slabšim prihodkom od oglaševanja deloma prispevala tudi Googlova lastna funkcija iskanja z umetno inteligenco, imenovana AI Mode, saj se v njej prikazuje manj oglasov. Podjetje že preizkuša nove načine vključevanja oglasov, ki naj bi po besedah višjega podpredsednika Philippa Schindlerja dajali obetavne rezultate, piše NBC News. Vodstvo je vlagatelje skušalo pomiriti tudi s podatkom, da ima njihova aplikacija Gemini več kot milijardo uporabnikov. Toda razvoj umetne inteligence za podjetje pomeni izjemno visoke stroške. Alphabet je razkril, da je sklenil večletne pogodbe v skupni vrednosti več kot bilijon dolarjev za financiranje infrastrukture, energije in najema zmogljivosti, potrebnih za delovanje sistemov umetne inteligence. Podjetje je že julija napovedalo, da bo letos za naložbe namenilo več kot 200 milijard dolarjev (približno 179 milijard evrov), kar je dvakrat toliko kot leta 2025. Junija je za financiranje vse obsežnejšega razvoja infrastrukture zbralo tudi skoraj 80 milijard dolarjev (okoli 71 milijard evrov) kapitala.

Umetna inteligenca FOTO: Shutterstock