Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Googlova tržna vrednost v enem dnevu upadla za 500 milijard dolarjev

New York, 30. 10. 2026 12.32 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
L.M.
Spletno iskanje

Delnice družbe Alphabet, matične družbe Googla, so v četrtek izgubile kar 12,6 odstotka vrednosti. Gre za največji enodnevni padec v zgodovini podjetja, zaradi katerega je njegova tržna vrednost upadla za približno 500 milijard dolarjev (okoli 446 milijard evrov).

Alphabet, ki je s tržno vrednostjo 3,47 bilijona dolarjev (približno 3,09 bilijona evrov) četrto največje podjetje v ZDA, je zabeležil drugi največji enodnevni izbris tržne vrednosti v zgodovini ameriškega trga, poročajo ameriški mediji. Večjo izgubo je doslej doživela le družba Nvidia, katere tržna vrednost se je konec januarja 2025 v enem dnevu zmanjšala za 589 milijard dolarjev (okoli 526 milijard evrov).

Dogajanje na Wall Streetu je še en pokazatelj vse večje zaskrbljenosti vlagateljev glede donosnosti velikanskih naložb v umetno inteligenco. Tehnološka podjetja za razvoj in infrastrukturo umetne inteligence namenjajo več sto milijard dolarjev, vlagatelji pa vse bolj pričakujejo konkretne in stabilne finančne rezultate.

Alphabet je v sredo predstavil četrtletne poslovne rezultate, ki so bili slabši od pričakovanj analitikov. Razočarala je predvsem prodaja oglasnega prostora. Analitiki banke JPMorgan Chase so opozorili, da je bila upočasnitev Googlovega iskalnega poslovanja izrazitejša od pričakovane.

Alphabet
Alphabet
FOTO: AP

Eden od vodilnih predstavnikov Alphabeta je vlagateljem pojasnil, da je k slabšim prihodkom od oglaševanja deloma prispevala tudi Googlova lastna funkcija iskanja z umetno inteligenco, imenovana AI Mode, saj se v njej prikazuje manj oglasov. Podjetje že preizkuša nove načine vključevanja oglasov, ki naj bi po besedah višjega podpredsednika Philippa Schindlerja dajali obetavne rezultate, piše NBC News.

Vodstvo je vlagatelje skušalo pomiriti tudi s podatkom, da ima njihova aplikacija Gemini več kot milijardo uporabnikov. Toda razvoj umetne inteligence za podjetje pomeni izjemno visoke stroške. Alphabet je razkril, da je sklenil večletne pogodbe v skupni vrednosti več kot bilijon dolarjev za financiranje infrastrukture, energije in najema zmogljivosti, potrebnih za delovanje sistemov umetne inteligence.

Podjetje je že julija napovedalo, da bo letos za naložbe namenilo več kot 200 milijard dolarjev (približno 179 milijard evrov), kar je dvakrat toliko kot leta 2025. Junija je za financiranje vse obsežnejšega razvoja infrastrukture zbralo tudi skoraj 80 milijard dolarjev (okoli 71 milijard evrov) kapitala.

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca
FOTO: Shutterstock

Padec Alphabeta je vplival tudi na širši borzni trg. Tehnološki indeks Nasdaq je četrtkovo trgovanje sklenil z 1,38-odstotnim padcem, indeks S&P 500 pa je izgubil približno 0,3 odstotka vrednosti. Nižje so končale tudi delnice proizvajalcev čipov, ki dobavljajo opremo za podatkovne centre umetne inteligence.

Vlagatelji namreč vse bolj pritiskajo na podjetja, povezana z razvojem umetne inteligence, naj ogromne naložbe upravičijo z visokimi donosi. Tudi podjetja, ki sicer dosegajo pričakovane poslovne rezultate, vendar jih presežejo le za malenkost, se zato soočajo z močnimi borznimi padci.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Alphabet Google Wall Street umetna inteligenca borzni trg delnice

Audi vse globlje v krizi: dobiček strmoglavil za 87 odstotkov

Dolenc namignil na možnost decembrskega zvišanja obrestnih mer

24ur.com Strmoglavljenje delnice VW, 225.000 služb manj, zrušeni stebri. Rešitev?
24ur.com Meta prvič v zgodovini s padcem četrtletnih prihodkov
24ur.com Kitajska prepoved iPhonov udarec za Apple: podjetje izgubilo 186 milijard
24ur.com Sam Bankman-Fried in Kanye West izpadla iz kluba, Musk izgubil 39 milijard
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
30. 10. 2026 13.39
Noro...to ne bo nic dobrega...
Odgovori
0 0
flojdi
30. 10. 2026 13.38
??sej se majo 88,4..al ne
Odgovori
0 0
culokafrija
30. 10. 2026 13.07
Kakor dobljeno, tako izgubljeno...
Odgovori
+5
5 0
EU Dig. Cenzura
30. 10. 2026 13.03
Kot pravim vse delnice to je nateg s tem nič ne ustvaris samo premetavanje denarja in služenje na besedah bogatih. Ko recimo Trump reče tole je pa dobra stvar, gredo delnice gor, ko reče ne to pa ni vredu, gredo pa delnice dol. Od tega nima narod nič... Z delnicami se ruši trg in ustvarja RECESIJE, INFLACIJE... Samo delo in zaslužek šteje!
Odgovori
+5
6 1
Slovenska pomlad
30. 10. 2026 12.52
Nikoli jih ni imel.
Odgovori
+4
5 1
grumf
30. 10. 2026 12.51
Se je pravkar začelo nekaj velikega?
Odgovori
+9
9 0
losser
30. 10. 2026 12.49
Padec delnic ni enako izgubi, avtor članka si res amater
Odgovori
-1
3 4
Antifriz
30. 10. 2026 13.13
Ima avtor članka kar prav.
Odgovori
+3
3 0
ACC0
30. 10. 2026 12.46
Gemini sicer ni slab vendar se promet seli iz googla na ai chatbote in trga trenda ne bo moč ustavit.
Odgovori
+6
6 0
dober dan
30. 10. 2026 12.43
upejmo da AI mehurček končno poči
Odgovori
+13
15 2
ChefUrinouMudonja
30. 10. 2026 12.58
AI mehurček ne obstaja. AI spominska pena pač..
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek
Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
dominvrt
Portal
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022