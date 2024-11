Po navodilih navigacije zapeljali na poškodovan most in zgrmeli v smrt

Indijske oblasti so štiri inženirje državnega cestnega oddelka in neimenovanega uslužbenca pri Google zemljevidih obtožile naklepnega umora, je zapisano v ovadbi. Pri Googlu so potrdili, da sodelujejo v preiskavi nesreče.

Del mostu se je v začetku leta zaradi poplav zrušil, zato so se domačini poti čez most izogibali. Omenjena trojica tega ni vedela in po navodilih navigacije zapeljala na most, na katerem ni bilo zapor ali opozorilnih tabel, poroča BBC.

Podobne navigacijske aplikacije podatke o stanju na cestah in v prometu pridobivajo od uporabnikov samih, kot tudi od vlad oziroma njihovih uradnih sistemov informiranja. "Upravljavec zemljevidov informacije uporabnikov in obvestila uradnih organov pregleda, tudi s pomočjo satelitskih posnetkov, in nato posodobi zemljevid," je za BBC pojasnil Ashish Nair, ustanovitelj platforme Potter Maps in nekdanji uslužbenec pri Google zemljevidih. Informacij in pritožb o stanju na cestah je sicer toliko, da vseh podatkov sproti ne morejo preverjati, zato prihaja do napak.

'Za oceno stanja na terenu je treba uporabljati tudi lastno presojo'

Tragedija je znova opozorila na izredno slabo cestno infrastrukturo v Indiji in odprla razpravo o tem, ali so lahko aplikacije z navigacijo odgovorne za prometne nesreče. Nekateri trdijo, da aplikacija v tem primeru ni zagotovila točnih informacij, drugi pa, da je krivda na strani oblasti, ki poškodovanega cestišča niso zaščitile in ustrezno označile.

Nair ob tem poudarja, da za nesreče ne morejo biti odgovorne aplikacije, saj se mora uporabnik pred uporabo aplikacije strinjati z njihovimi pogoji uporabe, med katerimi je tudi jasno navedeno, da mora uporabnik na cesti upoštevati tudi svojo lastno presojo, saj se digitalne informacije lahko razlikujejo od dejanskih razmer na terenu.