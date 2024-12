Googlovi zemljevidi ujeli morilca v trenutku, ko je v prtljažnik skril truplo

Španska policija je v občini Soria, ki se nahaja v avtonomni skupnosti Kastilja in Leon, aretirala žensko in njenega aktualnega partnerja. Osumljena sta, da sta umorila in razkosala ženskinega moža, ki je bil več mesecev pogrešan.

Policija je po večmesečni iskalni akciji na pokopališču v vasi Tajueco, ki šteje 56 prebivalcev, našla posmrtne ostanke pogrešanega moškega. Kot so pojasnili, so med preiskavo pregledali tudi Googlove zemljevide, s tem pa naleteli na zanimiv prizor, ki jim je pomagal razvozlati primer. Na fotografiji, ki je postala viralna na družbenih omrežjih, je prikazan moški, ki se sklanja v prtljažnik, v njem pa je večja vreča, v kateri bi lahko bilo truplo, poroča La Vanguardia.