Googlu v Italiji 100 milijonov evrov kazni zaradi zlorabe tržnega položaja

Google bo moral po odločitvi regulatorja tudi omogočiti to aplikacijo v svojem operacijskem sistemu Android Auto, ki je prilagojen za uporabo na zaslonih armaturnih plošč osebnih vozil.

Italijanski varuh konkurence je ugotovil, da Google družbi Enel X Italia ni dovolil razviti verzije svoje aplikacije JuicePass, ki bi bila kompatibilna s sistemom Android Auto. JuicePass ponuja storitve, povezane s polnjenjem električnih vozil, npr. iskanje najbližje polnilne postaje in rezervacijo mesta na njej.

Varuh je presodil, da je Google nepošteno omejil možnost končnih uporabnikov, da bi uporabili aplikacijo družbe Enel X Italia pri vožnji in polnjenju svojih vozil, ter posledično favoriziral svojo aplikacijo Google Maps.

"Izločitev aplikacije Enela X Italia iz sistema Android Auto je trajala več kot dve leti, in če bi se nadaljevala, bi lahko trajno ogrozila možnosti družbe Enel X Italia, da si v času znatne rasti prodaje električnih vozil ustvari trdno bazo uporabnikov,"je zapisal regulator ter dodal, da je to pomenilo osiromašenje izbire potrošnikov in oviro tehnološkemu napredku, kar bi lahko vplivalo na razvoj električne mobilnosti.