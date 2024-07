Gora Huascaran po 22 letih 'vrnila' zamrznjeno truplo pogrešanega planinca

Pred več kot dvema desetletjema je ameriškega planinca Williama Stampfla na zasneženem pobočju gore Huascaran zasul snežni plaz. Reševalci so takrat sprožili iskalno in reševalno akcijo za pogrešanim Američanom, vendar pa 59-letnika niso našli vse do danes, 22 let pozneje.

Kot poroča Sky News, so truplo planinca odkrili na zasneženem vrhu gore v Peruju. Dobro ohranjeno truplo so našli zaradi talečega snega in ledu, ki ga povzroča globalno segrevanje, je dejala tamkajšnja policija.

Ob pokojnem Američanu so našli tudi njegova oblačila in nekatere druge predmete, ki jih je imel s seboj. To je perujskim oblastem omogočilo, da so lahko planinca identificirali.

Gora Huascaran je sicer visoka več kot 6700 metrov in je del pogorja Cordillera Blanca v Andih.