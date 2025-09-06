Svetli način
Tujina

Gordon Ramsay po operaciji: 'Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje'

London, 06. 09. 2025 19.30 | Posodobljeno pred 52 minutami

Tjaša Dugulin
Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje, je milijone sledilcev po vsem svetu na družbenih omrežjih pozval 58-letni slavni britanski chef Gordon Ramsay. Kot je razkril, okreva po odstranitvi bazalnoceličnega karcinoma oziroma nemelanomskega kožnega raka. Oboževalci so mu poslali številna sporočila podpore, pri britanski organizaciji za odkrivanje rakavih obolenj pa so se mu zahvalili za ozaveščanje.

Gordon Ramsay
Gordon Ramsay FOTO: Gordon Ramsay

"Prisežem, da to ni lifting obraza, če bi bil, bi zahteval vračilo denarja. Hvalažen sem zdravniški ekipi za hiter odziv in odstranitev bazalnoceličnega karcinoma. Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje ta vikend!" je ob fotografijah zašite rane pod levim ušesom na družbenih omrežjih posvaril priljubljeni kuhar Gordon Ramsay.

Gre za enega najpogostejših kožnih rakov pri belopoltih ljudeh, ki ga povzroča poškodba kože z UV-sevanjem, torej soncem in denimo solarijem, najpogosteje pa se pojavlja na glavi oziroma obrazu, razlaga predstojnica Dermatovenerološke klinike UKCL prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj. "Predvsem je pomemben zgornji del čela, zgornji del nosu, zgornji del lic, tudi lahko površina uhljev, lahko tudi brada in pa potem na zgornjem delu hrbta in tudi na goleni ga pogostokrat vidimo," pojasni. 

V Sloveniji letno potrdijo okoli 1.000 primerov tega raka in po besedah Planinšek Ručigajeve ima več obrazov. "Vidimo nekoliko privzdignjen rob, na sredi pa tukaj v tem primeru kot krvavitev, kot krastice, temu rečemo kot vdolbinice. Druga vrsta, površinsko rastoč, se pojavi rdečina z drobnim luščenjem, drobnimi krastlinami, različno velik. Ta je zelo pogost na hrbtu," razlaga ob fotografijah. 

Kožnega raka so s čela pravkar odstranili tudi nekdanjemu predsedniku Joeu Bidnu, ki je imel bazalnocelični karcinom pred leti že na prsnem košu. Na prsnem košu in nad desnim očesom ga je sicer imela tudi njegova soproga Jill.

Je visoko in pogosto enostavno ozdravljiv. Način zdravljenja je sicer odvisen od vrste, mesta in velikosti raka – lahko se ga izreže skupaj z robom zdravega tkiva, bodisi uporablja posebne kreme, ki delujejo na naravni imunski sistem oziroma proti rakavim celicam, prav tako sta možna fotodinamična terapija in zamrzovanje. Na ljubljanski dermatološki kliniki pa izvajajo tudi napredno Mohsovo kirurgijo.

"Izreže se kožnega raka, istočasno se potem preparat pobarva, bolnik počaka pri nas in potem, če je potrebno, če se izkaže, da je v robovih ali v dnu še prisotnost malignih celic, takrat potem dodatno naredimo izrez. In je to vse v eni seansi," pojasni Planinšek Ručigajeva.

Okrevanje je hitro, šive poberejo po približno enem tednu. In kako se obvarovati pred omenjenim rakom? Izogibajte se soncu, ko je najmočnejše, kožo zaščitite z oblačili, pokrivali, očali in rednimi nanosi krem, našteva Planinšek Ručigaj ter redno pregledujte kožo in ob opaženi spremembi obiščite zdravnika.

rak karcinom sonce sončna krema gordon ramsay
