Skupine žalujočih Britancev se še vedno zbirajo pred cerkvami, palačami in spomeniki po Otoku ter pred britanskimi ambasadami po vsem svetu. Svoje spomine na kraljico delijo tudi prek zapisov na družbenih omrežjih, vsi pričajo, da je imela kraljica svoje ljudi zelo rada, oni pa njo. "Svet brez nje ne bo več isti," je v spomin na Elizabeto zapisala ena izmed Britank.

Kraljica Elizabeta II. je s svojim dolgoletnim vladanjem večini Britancev, kar štirje od petih so bili namreč rojeni po njenem kronanju, vtisnila globoko v spomin. Ljudje so jo občudovali, bila je del njihove identitete. Izguba je Otočane zelo potrla, od nje se še vedno poslavljajo na vse možne načine, tudi z zapisi na družbenih omrežjih in pričevanji na spletni strani BBC.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Res je bila čudovita ženska. Ni bila to, kar sem pričakoval. Bila je zelo graciozna, milostna in očarljiva," je o srečanju s kraljico povedal kipar John Letts. Srečanja s kraljico se bo celo življenje spominjala tudi Kelly Ann Martin. "Kraljica je bila stalnica naših življenj. Njena smrt vsem predstavlja veliko izgubo. Kdorkoli jo je srečal lahko pove, da je bila do vseh zelo spoštljiva, med pogovorom nas je gledala v oči, res smo ji bili pomembni, ona pa nam. Bila je zelo topla oseba," je opisala. "Presenetila sem se, saj si nisem predstavljala, da me bo njena smrt tako potrla. Nekajkrat sem jo videla in vsakič sem vanjo zrla z občudovanjem. Imela je tako posebno prezenco," je svoje spomine na kraljico opisala Sue Peat. Z njo se je strinjala tudi njena prijateljica Jo Brinkworth, ki je prav tako imela priložnost obiskati eno od kraljičinih vrtnih zabav. Mark Randall je kraljico spoznal na nekoliko nenavaden način. "Bil sem prekrit s kravjim blatom, ampak sem se vseeno odločil, da jo pozdravim. Podala mi je roko, jo stresla, me pogledala od glave do peta, se zasmejala ter dejala 'kako ste čudoviti'. Bilo je fantastično, čeprav sem s tem, ko sem ji sam ponudil roko prekršil protokol. A očitno je ni motilo," je opisal svoje srečanje s kraljico.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njeno ljubezen do naroda je občutil tudi direktor neprofitne organizacije Abdalla Yasin, ki je kraljico srečal med njenim sprejemom verskih dobrodelnih organizacij. "Trenutek srečanja s kraljico je bil tako izpopolnjujoč, čeprav kratek. Bila je široko nasmejana in navdušena. Počutil sem se dobrodošlega," je opisal svoje srečanje in dodal, da mu bo vedno ostalo v spominu. "Srečala sem jo kot deklica, ko je prišla obiskati šolo. Počutili smo se tako pomembne, kraljica pa je bila čudovita. Ves čas se je smejala in šalila," je za zapisala Raj Panesar.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Kraljice nisem nikoli spoznala v živo, sem jo pa zelo rada spremljala. Svet brez nje ne bo več isti," je zapisala Gabi. Daniel iz Glasgowa je zapisal, da kraljeve družine ni nikoli spremljal, je kljub temu dodal, da ga je kraljičina smrt vseeno zelo prizadela. "Res jo bomo pogrešali," je dodal. "Elizabeta mi je bila bolj kot kraljica - mati. Ne vem, zakaj. Čeprav je nisem nikoli spoznal sem se z njo čutil zelo povezanega," je povedal Manoj iz Indije.