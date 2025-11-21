Motor letala se je odlomil še pred vzletom

Zvezni preiskovalci nadaljujejo intenzivno preiskavo nesreče, v kateri so umrli trije piloti, še 11 ljudi je umrlo na tleh, ko so se nahajali v bližini letališča.
Podrobna analiza šestih fotografij letala med vzletom dokazuje, da se je zadnji del motorja na levem krilu odlomil, ko je imelo letalo še stik s tlemi. Ogenj je takoj zajel krilo letala, goreči motor pa je poletel v zrak. Ko je bilo letalo v zraku, so se plameni že razširili.
Zapisnik podatkov o letu v kabini razkriva, da se je letalo dvignilo le okoli deset metrov.
Preiskovalci domnevajo, da so bile že pred vzletom v nosilcu motorja razpoke, ki bi jih lahko opazili med podrobnim varnostnim pregledom. Tega na letalu opravijo na vsakih 7000 vzletov in pristankov. Letalo MD-11 so nazadnje pregledali oktobra 2021. Medtem ko nekateri poznavalci menijo, da takšnih razpok ni mogoče spregledati, drugi ocenjujejo, da gre za običajno obrabo na letalu.
Prav ta dogodek bi zvezno upravo za letalski promet lahko spodbudil, da bi razmislili o novem časovnem okviru, znotraj katerega bi morali letala natančneje pregledovati, poroča AP.
Že prvi izsledki preiskave so sicer razkrili, da je snemalnik zvoka v pilotski kabini posnel oglašanje zvonca, ki se je sprožil vsega 37 sekund po tem, ko je pilot javil, da so motorji letala dosegli moč za vzlet. Piskanje zvonca, ki je najverjetneje opozarjal na požar, je trajalo 25 sekund oziroma do usodnega trka s tlemi.
Letalo McDonnell Douglas MD-11 je bilo na poti v Honolulu na Havajih, vzletelo pa je z zasebnega letališča podjetja UPS, ki ima v Louisvillu svoj globalni center za letalski tovorni promet in je največji objekt za sortiranje paketov na svetu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.