Motor letala se je odlomil še pred vzletom

Preiskovalci letalskih nesreč so objavili nove fotografije tovornega letala UPS, ki je pred dobrima dvema tednoma kmalu po vzletu strmoglavilo v industrijsko cono v Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky. Umrlo je 14 ljudi. Analiza fotografij dokazuje, da se je zadnji del motorja na levem krilu odlomil še pred vzletom.

Zvezni preiskovalci nadaljujejo intenzivno preiskavo nesreče, v kateri so umrli trije piloti, še 11 ljudi je umrlo na tleh, ko so se nahajali v bližini letališča. Podrobna analiza šestih fotografij letala med vzletom dokazuje, da se je zadnji del motorja na levem krilu odlomil, ko je imelo letalo še stik s tlemi. Ogenj je takoj zajel krilo letala, goreči motor pa je poletel v zrak. Ko je bilo letalo v zraku, so se plameni že razširili.

Motor letala v plamenih še pred vzletom FOTO: AP icon-expand

Zapisnik podatkov o letu v kabini razkriva, da se je letalo dvignilo le okoli deset metrov. Preiskovalci domnevajo, da so bile že pred vzletom v nosilcu motorja razpoke, ki bi jih lahko opazili med podrobnim varnostnim pregledom. Tega na letalu opravijo na vsakih 7000 vzletov in pristankov. Letalo MD-11 so nazadnje pregledali oktobra 2021. Medtem ko nekateri poznavalci menijo, da takšnih razpok ni mogoče spregledati, drugi ocenjujejo, da gre za običajno obrabo na letalu. Prav ta dogodek bi zvezno upravo za letalski promet lahko spodbudil, da bi razmislili o novem časovnem okviru, znotraj katerega bi morali letala natančneje pregledovati, poroča AP.

Industrijska cona, kamor je strmoglavilo letalo FOTO: AP icon-expand