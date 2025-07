Letalo zagorelo pred vzletom: 'Let 3023, okoli vas je veliko dima ... Pravzaprav gorite'

Letalo Boeing 737 MAX 8 družbe American Airlines, ki bi včeraj popoldne (po lokalnem času) moralo poleteti z mednarodnega letališča Denver v Miami, je bilo zaradi okvare podvozja prisiljeno prekiniti vzlet. Kot je videti s posnetkov, ki so se razširili po družbenih omrežjih, je zagorel zadnji del letala, potnike pa so evakuirali.

Prestrašeni potniki so v paniki pričeli bežati iz gorečega in zadimljenega letala. Medtem ko so se spuščali po varnostnem toboganu, se je nad njimi že valil črn dim. Posnetki evakuacije prikazujejo tudi družine s prestrašenimi otroki, dve osebi se po spustu spotakneta in padeta na vzletno-pristajalno stezo.

New York Post poroča, da je bil pogovor med kontrolorjem leta in pilotom tudi posnet. "Let 3023, okoli vas je veliko dima. Bil je tudi ogenj, a zdi se, da se je dim malo razkadil," se sliši kontrolorja. "Pravzaprav gorite," pa nato doda trenutek kasneje.

Denverški gasilci so pozneje sporočili, da so požar uspeli pogasiti. Letalska družba je nato potrdila, da so vseh 173 potnikov in šest članov posadke varno evakuirali. Z avtobusom so jih prepeljali na terminal. Šest ljudi so oskrbeli zaradi lažjih poškodb, enega pa so po izkrcanju odpeljali v lokalno bolnišnico.

Ameriška zvezna agencija za letalstvo (FFA) incident že preiskuje. Kot so pojasnili v letalski družbi American Airlines je za požar na zavornem sistemu najverjetneje kriva kombinacija počene pnevmatike na kolesu in pojemek ob zaviranju med predhodnim pristajanjem. "Vsi potniki in posadka so varno zapustili letalo, ki ga je nato pregledala naša vzdrževalna ekipa. Zahvaljujemo se jim za profesionalnost, potnikom pa za neprijetno izkušnjo opravičujemo," so sporočili.