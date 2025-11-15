Gorečemu borcu proti mamilom ubili že drugega brata

Francoski aktivist proti drogam Amine Kessaci, ki je pod policijsko zaščito, je zaradi umora izgubil že drugega brata. Njegov mlajši brat, 20-letni Mehdi, ki je tudi sam želel postati policist, je bil ta teden sredi belega dne umorjen v središču Marseilla. Po navedbah tožilcev pa bi to lahko bilo opozorilo Aminu zaradi njegove kampanje proti drogam. Njegov starejši brat Brahim je bil umorjen leta 2020.

Danes 22-letni Amine Kessaci je leta 2020 zaradi spora o preprodaji drog izgubil starejšega brata Brahima, zatem pa postal aktivist in član Zelene stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V četrtek popoldan je bil umorjen še njegov mlajši brat Mehdi, ki ga je večkrat ustrelil sopotnik na zadnjem sedežu motorja, potem ko je 20-letnik svoj avtomobil parkiral v središču Marseilla.

Umorjeni Mehdi Kessaci je želel postati policist FOTO: Profimedia icon-expand

Amine je bil star le 17 let, ko je bil njegov starejši brat Brahim pred petimi leti ubit v eni najbolj razvpitih sosesk. Tudi njega so ustrelili, njegovo zoglenelo truplo pa so oblasti našle v zgorelem avtomobilu. Brahim je bil edini v družini šestih bratov in sester, ki se je zapletel v trgovino z drogami, sojenje osumljencem za njegov umor pa naj bi se začelo še letos. A medtem ko je bil Brahim del mamilarske tolpe in zaradi tega tudi ubit, pa francoski preiskovalci trdijo, da to ne velja za mlajšega Mehdija, ki ni imel kazenske evidence in je želel postati policist. Preiskovalci zato ne izključujejo možnosti, da je bil umor opozorilo Aminu.

Žalujoči na prizorišču Mehdijevega umora FOTO: Profimedia icon-expand

Če bi šlo za 'lepe pariške soseske' namesto za razvpiti sever Marseilla ...