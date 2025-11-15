Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Gorečemu borcu proti mamilom ubili že drugega brata

Marseille, 15. 11. 2025 12.45 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
30

Francoski aktivist proti drogam Amine Kessaci, ki je pod policijsko zaščito, je zaradi umora izgubil že drugega brata. Njegov mlajši brat, 20-letni Mehdi, ki je tudi sam želel postati policist, je bil ta teden sredi belega dne umorjen v središču Marseilla. Po navedbah tožilcev pa bi to lahko bilo opozorilo Aminu zaradi njegove kampanje proti drogam. Njegov starejši brat Brahim je bil umorjen leta 2020.

Danes 22-letni Amine Kessaci je leta 2020 zaradi spora o preprodaji drog izgubil starejšega brata Brahima, zatem pa postal aktivist in član Zelene stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V četrtek popoldan je bil umorjen še njegov mlajši brat Mehdi, ki ga je večkrat ustrelil sopotnik na zadnjem sedežu motorja, potem ko je 20-letnik svoj avtomobil parkiral v središču Marseilla.

Umorjeni Mehdi Kessaci je želel postati policist
Umorjeni Mehdi Kessaci je želel postati policist FOTO: Profimedia

Amine je bil star le 17 let, ko je bil njegov starejši brat Brahim pred petimi leti ubit v eni najbolj razvpitih sosesk. Tudi njega so ustrelili, njegovo zoglenelo truplo pa so oblasti našle v zgorelem avtomobilu. Brahim je bil edini v družini šestih bratov in sester, ki se je zapletel v trgovino z drogami, sojenje osumljencem za njegov umor pa naj bi se začelo še letos.

A medtem ko je bil Brahim del mamilarske tolpe in zaradi tega tudi ubit, pa francoski preiskovalci trdijo, da to ne velja za mlajšega Mehdija, ki ni imel kazenske evidence in je želel postati policist. Preiskovalci zato ne izključujejo možnosti, da je bil umor opozorilo Aminu.

Žalujoči na prizorišču Mehdijevega umora
Žalujoči na prizorišču Mehdijevega umora FOTO: Profimedia

Če bi šlo za 'lepe pariške soseske' namesto za razvpiti sever Marseilla ...

Amine Kessaci je leta 2020 ustanovil nevladno organizacijo Conscience za pomoč družinam žrtev v trgovini z drogami, danes pa je pod policijsko zaščito. Študent prava je lani kot član civilne družbe kandidiral na listi Zelenih na evropskih in parlamentarnih volitvah, a bil obakrat neuspešen.

Lani je za AFP dejal, da verjame, da bi se francoske oblasti veliko prej odzvale na kriminal z drogami v severnem Marseillu, če bi se ta zgodil v "lepih pariških soseskah" ali v bogatejšem južnem delu Marseilla.

Marseille je sicer znan po vse hujših konfliktih med rivalskimi mamilarskimi tolpami zlasti iz severnih sosesk, ki se spopadajo za nadzor nad ozemljem, piše britanski BBC. Od začetka leta je bilo v širši okolici drugega največjega francoskega mesta v kaznivih dejanjih, povezanih z drogami, po podatkih AFP ubitih 14 ljudi.

Marseille mamila Amine Kessaci aktivist Mehdi Kessaci
Naslednji članek

Trump že 'nekako' odločen, kaj bo storil z Venezuelo, a še ne pove

SORODNI ČLANKI

Napadalec zabodel najemnika hotelske sobe, nato pa še lastnika in sina

Marseille v ognju in dimu, letališče že zaprli

Iz zapora naj bi najel 14-letnika, da bi maščeval smrt

V Marseilleu našli truplo 15-letnika, ki je bil '50-krat zaboden in živ zažgan'

Protestniki zasedli luksuzen hotel v Marseillu, ranili več kot 400 policistov

V Marseillu napad s kislino na ameriške turistke

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boyman
15. 11. 2025 13.26
+1
Ne jokat tukaj. Na volitvah se odlocite pravilno. V to nas levi peljejo. Porežimo lovke tem otrokom drugo leto.
ODGOVORI
2 1
poper00
15. 11. 2025 13.33
-2
Trenutno so na vladi sredinski .Komunisti so bili s prevaro in podkupovanji v prejšnjem mandatu
ODGOVORI
0 2
klop12
15. 11. 2025 13.35
ne bluzi, karteli uspevajo neodvisno od politične usmeritve oblasti
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
15. 11. 2025 13.25
+1
"Welcome"
ODGOVORI
1 0
iziizi
15. 11. 2025 13.22
Sistem države ne deluje. Sistem droge deluje
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
15. 11. 2025 13.15
+4
Obvezno povsod uvesti smrtne kazni
ODGOVORI
6 2
Slovenska pomlad
15. 11. 2025 13.15
-1
SDS Breznik,ki vozi "donacije" podjetja Derby ob tej novici ni prijetno.
ODGOVORI
4 5
ptuj.si
15. 11. 2025 13.19
+1
Kako vse veš. Daj dokaze na tožilstvo.
ODGOVORI
3 2
Groucho Marx
15. 11. 2025 13.22
+1
Drži se ti svojega zapohanega mesečnika.
ODGOVORI
1 0
yolli
15. 11. 2025 13.14
+6
Ne razumem kako si nekateri domišljajo da se bodo ljudje ki so po 20 in več let živeli v drugih kulturah...asimilirali. Otroke se uzgoji majhne....kasneje se tega ne da več... Psihologi tako pravijo....
ODGOVORI
6 0
lakala28
15. 11. 2025 13.25
-1
Se strinjam. Kdo že je bil na vladi pred 20 leti in ni storil NIČ za vzgojo romov na jugovzhodu države? In glej ga zlomka, dandanašnji najbolj udrihajo po aktualni vladi. Se mogoče skrivajo za njo in na ta način skušajo podtakniti svojo nesposobnost in neučinkovitost?
ODGOVORI
0 1
yolli
15. 11. 2025 13.31
Od 34 let Slovenske zgodovine je 27 let na oblasti leva ali levosredinska opcija.....torej ?? Kdo je torej bolj odgovoren za stanje v naši družbi ???
ODGOVORI
0 0
CenterDesno
15. 11. 2025 13.11
+5
Ah evropa, prenežna si do kriminalcev, preveč so ščiteni sistemsko itd blah lbah.....
ODGOVORI
5 0
proofreader
15. 11. 2025 13.09
+5
Pri nas bi Svoboda legalizirala travo. In prepovedala testiranje voznikov in zaposlenih.
ODGOVORI
8 3
txoxnxy
15. 11. 2025 13.04
+9
Počasi boste vsi razumeli da je edino Trumpov način pravilen za zaustavitev drogerašev .
ODGOVORI
13 4
CenterDesno
15. 11. 2025 13.12
-1
Na žalost woke opranci tega ne razumejo, po njihovo so kriminalci in morilci žrtve....
ODGOVORI
2 3
ata_jez
15. 11. 2025 13.27
+0
Počasi boš razumel, da je Trumpov moto America First. On samo uničuje konkurenco. 😁 Očitno niso sprejeli višjih 'tarif'. 😁 Mimogrede - število ameriških (tapravih) drogerašev se zaradi tega ne bo zmanjšalo. Dokler bodo drogeraši, bo pač povpraševanje.
ODGOVORI
1 1
antimilan
15. 11. 2025 13.04
+2
in policijo ne briga nič ali kako je to?
ODGOVORI
3 1
Šarjan Marec
15. 11. 2025 13.03
+9
Nič čudnega. V Marseillu je pol Afrike.
ODGOVORI
9 0
Martinović
15. 11. 2025 13.02
+7
Evropa v veċji pristaniščih ni prav nič drugačna od Mehike. Droge, tolpe nasilje, brezvladje, zakon ulice…pravna država in vladavina prava pa samo demagogija iz ust vladajoče elite.
ODGOVORI
7 0
klop12
15. 11. 2025 13.01
+9
vse države bi mogli aktivirat vojsko proti mamilašem, to je edin kar podpiram pri Trumpu. vojaško nastopit proti vsem kartelom in se borit izven začrtanih zakonov
ODGOVORI
10 1
sseebbaa
15. 11. 2025 13.00
+11
francozi so si sami uničili državo z uvozom tujcev...tako si jo bomo tudi mi, če ne stopimo skupaj in zapremo meje
ODGOVORI
11 0
M_teoretik
15. 11. 2025 13.03
-4
A prej pa ni bilo mamil pri Frankih!?
ODGOVORI
1 5
alex cross
15. 11. 2025 12.59
+8
Francija bye bye
ODGOVORI
8 0
Vladna norost
15. 11. 2025 12.59
+14
Vsem je jasno, da bi morali mamilarske tolpe na terenu pospraviti brez rokavic. Ampak kaj ko njihove lovke segajo vse do visoke politike in "borce" za človekove pravice.
ODGOVORI
14 0
Tufu
15. 11. 2025 12.56
-7
Si želite tako slovenijo potem podprite sds,nsi,sds,golob,...
ODGOVORI
4 11
Perovskia
15. 11. 2025 12.58
+9
Zate je prepozno, da obisces zdravnika. Skoda. Pa najbrs bi bil zakaj uporaben. Za kako cesto pometat, vendar se to dvomim na vse
ODGOVORI
9 0
Jani.
15. 11. 2025 13.10
+2
Nimaš kaj dosti znanja o politiki. Desni ne grejo sem notri. Levi so problematični saj so že 2x zavrnili obvezno testiranje poslancev na droge. Torej kdor želi take težave z drogami in migranti naj voli Svobodo in ptiča, SD, Levico, Prebiliča itd.
ODGOVORI
4 2
pravica1
15. 11. 2025 12.52
+14
Drzava tretjega sveta.
ODGOVORI
15 1
xxman.y
15. 11. 2025 13.06
-4
Kaj je potem Rusija? 10. sveta?
ODGOVORI
0 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330