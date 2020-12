Gori edinstveni avstralski ekosistem

Gasilci se v Avstraliji borijo proti močnemu požaru, ki že šest tednov gori in ogroža priljubljeni turistični otok Fraser. Otok, znan tudi po avtohtonem imenu K'gari, je bil leta 1992 zaradi svojih edinstvenih gozdov in naravnih lepot uvrščen na seznam Unescove svetovne dediščine. K’gari je znan po svojih osupljivih kilometrskih plažah, sladkovodnih jezerih, bujnih deževnih gozdovih in več kot 200 metrov visokih peščenih sipinah.

Da na vzhodnem delu Avstralije velja visoka stopnja ogroženosti pred požari so uradniki opozarjali že pred dnevi, ko so v Sydneyu zabeležili najbolj vročo noč. Na splošno pa se je država v novembru soočala z rekordnim vročinskim valom. Uničujoči požar se je razširil že čez polovico največjega peščenega otoka na svetu, ki se nahaja ob avstralski obali Queenslanda.

Požar ogroča večja turistična območja in deževni gozd, potem ko je že uničil večji del otoka na severu. Ogenj naj bi tudi resno ogrožal znamenito otoško Dolino velikanov, dom dreves, starih več kot 1000 let. Gasilci so poskušali ogenj omejiti tako, da bi zaščitili turistična območja, ekološko pomembna območja in kraje, pomembne za aboridžinske prebivalce Butchulla, ki na otoku živijo že več tisoč let.

V torek so gasilske in reševalne službe izdale opozorilo pred evakuacijo za otoško letovišče in vas Kingfisher Bay, saj je požar že resno ogrožal omenjeno območje. Širjenje požara so upočasnili tudi z 'vodnimi bombami' iz helikopterjev, a gasilci še vedno opozarjajo, da se lahko razmere še poslabšajo. "Gasilske ekipe si prizadevajo za omejevanje požara, vendar gasilci morda ne bodo mogli zaščititi vseh nepremičnin."

Urad za meteorologijo Queenslanda je sporočil, da bo požarno nevarnost verjetno poslabšal močan veter in ekstremne visoke temperature, ki naj bi vztrajale še naslednjih nekaj dni. Požar na otoku Fraser je sprožil nezakonit taborni ogenj. V šestih tednih se je tako razširil na 187.800 hektarjih površine, predvsem gozda in grmičevja. Gre za največji peščeni otok na svetu, kjer se deževni gozd razprostira na peščenih gričih, ki se dvigajo tudi 200 metrov. Toda teren peščenega otoka je otežil delo več kot 30 ekipam, ki so se na borile proti požaru, so sporočili iz gasilske službe Queenslanda. Nadzornik gašenja James Haig je v video sporočilu, objavljenem na Twitterju, dejal, da so "razmere zelo zahtevne", vendar so se gasilci po svojih najboljših močeh trudili, da bi ublažili škodo, ki jo je povzročil tako velik požar. Gasilske ekipe, pa se borijo tudi s požari na več desetih drugih območjih na celini na področju Queenslanda in Novega Južnega Walesa.