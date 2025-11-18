Svetli način
Tujina

Gori simbol Zagreba

Zagreb, 18. 11. 2025 07.09 | Posodobljeno pred 3 minutami

D.L.
14

Sredi noči je ogenj zajel 67 metrov visok Vjesnikov nebotičnik, enega od simbolov Zagreba. Čeprav se je s plameni borilo kar 93 gasilcev, požar še ni povsem pod nadzorom, je pa stanje boljše kot ponoči. Stavba je povsem uničena.

V Zagrebu je malo pred polnočjo zagorelo v znamenitem Vjesnikovem nebotičniku, ogenj pa še vedno ni povsem pogašen. Požar se je hitro širil in v eni uri zajel več nadstropij zgradbe, ki velja za enega od simbolov hrvaške prestolnice. Na srečo v njem ni bilo nikogar. 

"Sliši se, kako poka steklo," je okoli polnoči s terena poročala novinarka Net.hr Katarina Dimitrijević Hrnjkaš. "Grozno je videti." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Okoliške ulice so zaprli za promet, k nebotičniku pa so prihajala vedno nova policijska in gasilska vozila. Gasilci so imeli težaško delo. Ogenj se je širil tako proti strehi kot proti nižjim nadstropjem, plameni pa so pot naprej našli tudi po ceveh ventilacijskega sistema. 

"Nevarno je. Ko so se naše ekipe pričele vzpenjati in gasiti, se je ogenj pojavil na nižjih nadstropjih, tudi v pritličju, kar pomeni, da se je širil po ventilaciji," je pojasnil poveljnik zagrebških gasilcev Siniša Jembrih.

"Vsa stekla so razbita, ogenj pa se še kar širi. Zgornje nadstropje je popolnoma odprto, stekel ni več, znotraj se vidi betonska konstrukcija, ogenj zdaj uničuje srednji del nebotičnika," je okoli pol dveh zjutraj poročala novinarka. 

Z ognjem se je takrat neuspešno borilo že 66 gasilcev z 20 vozili, prihajali so še novi, na koncu jih je bilo 93, je sporočila civilna zaščita. Zaskrbljene okoliške prebivalce je pomirila, da so zaprli plin in izklopili elektriko. Kljub temu je bila nevarnost velika, saj so goreči kosi padali na ulico. 

Jembrih je dejal, da nevarnosti, da bi se stavba porušila, ni. Nebotičnik je sicer visok 67 metrov in ima 16 nadstropij. 

Okoli šeste ure zjutraj je bilo stanje precej boljše kot ponoči, a ogenj še ni bil obvladan. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je dejal, da bodo gasilci požar gasili ves dan. "Gori na različnih nadstropjih, arhiv in pohištvo," je povedal in dodal, da bo vzrok požara razkrila preiskava. "Obstaja nekaj sumov, vendar bo opravljena preiskava na kraju samem," je dejal. 

"Tako od zunaj kot od znotraj je videti, da je škoda popolna. Večinski lastnik je država. Statiki bodo na koncu odločili, ali je treba konstrukcijo, ki je iz armiranega betona, porušiti ali pa se bo izvedla kakšna prenova, vendar upam, da bo ta stavba, ki bo sicer videti kot posmeh, čim prej obnovljena ali pa bo zgrajena nova," je še razmišljal. 

"Škoda je velika. Čeprav je bil večji del stavbe opuščen, so v njej prostori polni opreme in papirjev. Obvestilo o požaru smo prejeli okoli 23. ure," je dejal Jembrih in dodal, da so dobili le eno prijavo občana, čeprav jih ponavadi ob takih dogodkih dobijo več. 

