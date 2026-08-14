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Zgodba se razvija

Na Pelješcu zgorela lokalna cerkev, v pristanišču že gneča

Pelješac, 14. 08. 2026 08.41 pred eno minuto 2 min branja 10

Avtor:
N.V. N.L.
V Potomju zgorela cerkev

Na Pelješcu je zjutraj izbruhnil velik požar. Zaradi močnega vetra in presušenega terena so na kraj požara napotili številne gasilske sile, pa tudi Air tractor in kanaderje, ki so še zjutraj gasili požar pri Omišu. Na polotoku je zaprta cesta, zato trajektna linija vozil neprekinjeno. Ogenj je v celoti uničil tudi steho vaške cerkve.

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Velik požar je danes zjutraj izbruhnil na območju Kune Pelješke, zaradi močne burje pa se ogenj hitro širi. Na nekaterih območjih ogenj ogroža tudi hiše, pororoča Net.hr. Ogenj se je najprej širil iz Kune Pelješke proti Potomju, nato se je veter obrnil proti Orebiću. 

Sredi dneva je bilo na terenu okoli 150 gasilcev, na pomoč jih prihaja še 30 iz Zagreba, ki so pred tem gasili pri Omišu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Potomju je zgorela tudi streha lokalne cerkve v bližini pokopališča, poroča Dubrovački dnevnik. Lesena strešna konstrukcija je v celoti pogorela, strešna kritina pa je padla v notranjost odkrite cerkve.

Trajekt vozi neprekinjeno

Cesta med Prizdrino in Potomjem je zaprta, vozniki pa za zdaj nimajo možnosti obvoza. "Zaradi požara je promet na državni cesti DC414 na odseku Prizdrina–Potomje prekinjen, obvoz ni mogoč," je sporočil hrvaški avtoklub. V kraju Polče je zgodaj popoldne že nastajala gneča, saj so turisti zaradi zaprte ceste preusmerjeni na trajektne linije. 

Iz Jadrolinije so sporočili, da bo trajekt na liniji 633 Ploče–Trpanj zaradi nastalih razmer vozil neprekinjeno in ne bo upošteval običajnega voznega reda.

Gašenje otežuje močan veter

"Močan veter širi ogenj in čaka nas dolgotrajno gašenje. Na nekaterih območjih so hiše ogrožene. Upam, da nikjer ne bo škode in da bodo ljudje na varnem. Vse skupaj je videti resno," je za Dubrovački dnevnik povedal županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović.

Dodal je, da so angažirali skoraj vse razpoložljive gasilce v županiji, med njimi enote s Korčule in Pelješca, državno interventno enoto ter dubrovniške gasilce. "Na teren napotujemo številne enote s Korčule in Pelješca, državno interventno enoto, dubrovniške gasilce ... Razmere niso ravno dobre, piha močna burja in ogenj se širi," je pojasnil.

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Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je za RTL dopoldne povedal, da na Pelješcu za zdaj objekti niso ogroženi, vendar so razmere zaradi vetra in izjemno suhega terena resne. "Vse je suho kot smodnik," je sporočil Tucaković.

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Pomoč kanaderjev

Ministrstvo za obrambo je kasneje sporočilo, da so štiri kanaderje, ki so zjutraj gasili pri Omišu, preusmerili na požarišče Pelješac – Kuna Pelješka v dubrovniško-neretvanski županiji, dodatno pa so vključili še eno letalo Air Tractor.

Sporočili so tudi, da je bila obalna straža hrvaških oboroženih sil ponoči z ladjo Modrulj vključena v evakuacijo ljudi na območju Lokve Rogoznice in Omiša v splitsko-dalmatinski županiji.

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Vzrok požara za zdaj ni znan. 

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klepec666
14. 08. 2026 12.20
a bog ni zaščitil te pedo .... cerkve
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+1
1 0
Prelepa Soča
14. 08. 2026 12.27
bog... kateri model je pa to?
Odgovori
+1
1 0
devlon
14. 08. 2026 12.20
je bog vstran gledal
Odgovori
+1
1 0
Pazistopnice
14. 08. 2026 12.17
Že od 8.30h čakamo trajekt za Ploče, cesta proti pelješkemu mostu je zaprta.
Odgovori
0 0
ZIPPO
14. 08. 2026 12.15
Rezervnih trajektov za izredne situacije ni?Glavno da so cene do plafona....
Odgovori
0 0
pepe007
14. 08. 2026 12.06
Velike površine, ki so bile včasih namenjene kmetijstvu, so se zarasle. Pri nas je podobno. Videl sem fotografije iz leta 1970, ko so bili na hribu pod mirenskim gradom pašniki in travniki. Danes je grmovje in gozd, ki čaka na nek naslednji požar.
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+2
2 0
Hugh_Mungus
14. 08. 2026 12.05
Čak, a ni bog vsemogočen? A so premalo molili, da je cerkev pogorela?
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+0
2 2
a res1
14. 08. 2026 11.48
Vatreni...
Odgovori
+3
4 1
kivzfccz
14. 08. 2026 11.46
Včasih se je brezbrizno odmetovalo vso saro v grmovje. Narava nam vraca.
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+5
5 0
cekinar
14. 08. 2026 11.31
Niso Ploče,temveč Kardeljevo,to so na HDZ poimenovali...
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+1
3 2
Soraja
14. 08. 2026 10.48
1491348828940 zaustaviti požar na Pelješcu, 938179 hitra pomoč, 4748132148 takojšnji konec negativnosti, 71931 zaščita
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-6
0 6
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