Na Pelješcu zgorela lokalna cerkev, v pristanišču že gneča

Velik požar je danes zjutraj izbruhnil na območju Kune Pelješke, zaradi močne burje pa se ogenj hitro širi. Na nekaterih območjih ogenj ogroža tudi hiše, pororoča Net.hr. Ogenj se je najprej širil iz Kune Pelješke proti Potomju, nato se je veter obrnil proti Orebiću. Sredi dneva je bilo na terenu okoli 150 gasilcev, na pomoč jih prihaja še 30 iz Zagreba, ki so pred tem gasili pri Omišu.

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V Potomju je zgorela tudi streha lokalne cerkve v bližini pokopališča, poroča Dubrovački dnevnik. Lesena strešna konstrukcija je v celoti pogorela, strešna kritina pa je padla v notranjost odkrite cerkve.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right V Potomju zgorela cerkev Dubrovacki dnevnik

V Potomju zgorela cerkev Dubrovacki dnevnik

V Potomju zgorela cerkev Dubrovacki dnevnik

V Potomju zgorela cerkev Dubrovacki dnevnik







Trajekt vozi neprekinjeno

Cesta med Prizdrino in Potomjem je zaprta, vozniki pa za zdaj nimajo možnosti obvoza. "Zaradi požara je promet na državni cesti DC414 na odseku Prizdrina–Potomje prekinjen, obvoz ni mogoč," je sporočil hrvaški avtoklub. V kraju Polče je zgodaj popoldne že nastajala gneča, saj so turisti zaradi zaprte ceste preusmerjeni na trajektne linije. Iz Jadrolinije so sporočili, da bo trajekt na liniji 633 Ploče–Trpanj zaradi nastalih razmer vozil neprekinjeno in ne bo upošteval običajnega voznega reda.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Zaprta cesta med Prizdrino in Potomjem zaradi požara. Hak

Kolona za trajekt Hak

Čakanje na trajekt Net.hr





Gašenje otežuje močan veter

"Močan veter širi ogenj in čaka nas dolgotrajno gašenje. Na nekaterih območjih so hiše ogrožene. Upam, da nikjer ne bo škode in da bodo ljudje na varnem. Vse skupaj je videti resno," je za Dubrovački dnevnik povedal županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović. Dodal je, da so angažirali skoraj vse razpoložljive gasilce v županiji, med njimi enote s Korčule in Pelješca, državno interventno enoto ter dubrovniške gasilce. "Na teren napotujemo številne enote s Korčule in Pelješca, državno interventno enoto, dubrovniške gasilce ... Razmere niso ravno dobre, piha močna burja in ogenj se širi," je pojasnil.

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Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je za RTL dopoldne povedal, da na Pelješcu za zdaj objekti niso ogroženi, vendar so razmere zaradi vetra in izjemno suhega terena resne. "Vse je suho kot smodnik," je sporočil Tucaković.

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Pomoč kanaderjev

Ministrstvo za obrambo je kasneje sporočilo, da so štiri kanaderje, ki so zjutraj gasili pri Omišu, preusmerili na požarišče Pelješac – Kuna Pelješka v dubrovniško-neretvanski županiji, dodatno pa so vključili še eno letalo Air Tractor. Sporočili so tudi, da je bila obalna straža hrvaških oboroženih sil ponoči z ladjo Modrulj vključena v evakuacijo ljudi na območju Lokve Rogoznice in Omiša v splitsko-dalmatinski županiji.

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