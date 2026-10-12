Gori v Alpah grozi obsežen podor, širi se nevarna razpoka

Hochvogel je del Allgäuskih Visokih Alp in meri 2592 metrov, znanstveniki pa to območje spremljajo že 12 let. Nevarnost grozi ne le pobočju, temveč tudi samemu vrhu gore, saj se razpoka, ki je nastala že v 19. stoletju, vztrajno širi, piše Euronews. Raziskovalci menijo, da se gora morda približuje kritični točki in da bi se lahko od nje odlomilo med 250.000 in 400.000 kubičnih metrov skalovja, ki bi se nato zrušilo po pobočju. K vse pogostejšim premikom verjetno veliko pripomorejo tudi ekstremni vremenski pojavi, menijo.

Gora Hochvogel FOTO: Shutterstock

"Na gori Hochvogel lahko jasno opazimo vpliv močnih padavinskih dogodkov, torej intenzivnega dežja, neviht in taljenja snega," je za nemški radio Deutschlandfunk povedal Johannes Leinauer iz ekipe Tehniške univerze v Münchnu. "Zaradi podnebnih sprememb so takšni nevihtni dogodki vse pogostejši in intenzivnejši, kar lahko seveda vpliva na to, kako hitro in kako pogosto prihaja do takšnih skalnih podorov." Znanstveniki so sprva območje nadzorovali med terenskimi raziskavami, od leta 2018 pa uporabljajo stalno nameščene senzorje in merilno opremo. Na območju so uporabili tudi dron z laserskim skenerjem. Spomladi so merilne naprave zabeležile premike do pet milimetrov na teden. V geološkem smislu je to izjemno hitro, saj se Alpe običajno premaknejo za povprečno 1,8 milimetra na leto. Meritve sistema za zgodnje opozarjanje zdaj raziskovalce spodbujajo k ukrepanju. Za ključno šibko točko zdaj sicer velja nova razpoka na jugozahodnem grebenu, kjer beležijo največje hitrosti premikanja. Znanstveniki to območje imenujejo "razpoka 6".

Gora Hochvogel FOTO: Shutterstock

Na gori več kot 30 senzorjev nadzira situacijo