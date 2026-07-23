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Gorijo tri evropske države: umrli gasilci, evakuirali na tisoče turistov

Catania/Saumos/Madrid, 23. 07. 2026 08.13 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Požari na Siciliji

V treh evropskih državah besnijo obsežni požari. Na območju Guadalajare je požar uničil že 35.000 hektarjev zemlje ter tako postal drugi najobsežnejši požar v Španiji v tem stoletju. Gori tudi na jugozahodu Francije, kjer so zaradi požara preventivno evakuirali 12.000 prebivalcev in turistov. Na Siciliji pa najbolj kritične razmere vladajo v provinci Catania. Med gašenjem požara v San Cataldu je umrl 59-letni gasilec.

Na Siciliji najbolj kritične razmere vladajo v provinci Catania. Zaradi ognjene fronte so zaprli avtocesto, ki mesto povezuje s Palermom, poroča Rai News, v Santo Stefanu Quisquini (Agrigento) pa so zaradi velikega požara v bližini mesta evakuirali več kot 100 ljudi.

Preventivno so iz klinike Ignazio Attardi premestili 22 pacientov, ki so zdaj nameščeni v drugih zdravstvenih ustanovah. Evakuirali pa so tudi prebivalce ob glavni cesti, ki povezuje Santo Stefano Quisquino z Bivono, še enim mestom, ki ga je prizadel velik požar.

Nekateri kmetje so z bagri, buldožerji in traktorji ustvarili protipožarne pregrade, drugi kmetje pa so gasilcem, gozdarjem, prostovoljcem civilne zaščite, karabinjerjem in lokalni policiji pomagali s kontejnerji vode.

Gasilci so se zaradi strahu pred širjenjem plamenov namestili v bližini skladišča kisika, bencinske črpalke in tovarne ognjemetov.

Med gašenjem velikega požara v San Cataldu je umrl 59-letni gasilec, ki je doživel zastoj srca. V bolnišnico so prepeljali še enega gasilca.

Dim se širi tudi nad Palermom. V sicilijanski prestolnici so ponoči v več soseskah zabeležili izpade elektrike, kar je po pisanju medijev najverjetneje tudi posledica uporabe klimatskih naprav.

Otok že teden dni pesti nenehna vročina, temperature v Palermu in v notranjosti otoka čez dan dosežejo tudi do 49 stopinj, ponoči pa ne padejo pod 30 stopinj Celzija. Razmere je v zadnjih 48 urah še poslabšal jugo, ki je okrepil številne požarne fronte.

Na jugozahodu Francije zaradi požara evakuirali več tisoč turistov

Požar severno od zaliva Arcachon, zelo priljubljenega območja med turisti, je v kraju Saumos v Franciji izbruhnil v sredo zjutraj, do danes pa se je razširil na območju 2000 hektarjev.

Po navedbah oblasti departmaja Gironde so do zgodaj zjutraj na varno skupno evakuirali že 12.000 ljudi, lokalnih prebivalcev in turistov. Ukrep namreč zadeva šest kampov in naturistično nastanitveno območje severno od Cap Ferreta.

Proti ognjenim zubljem se bori okoli 500 gasilcev ob pomoči štirih letal in številnih gasilnih tovornjakov. O poškodbah ali žrtvah ne poročajo.

Požari v Franciji
Požari v Franciji
FOTO: Profimedia

Sta pa v torek življenje izgubila gasilca, ki sta sodelovala pri gašenju ločenega požara blizu letališča pri Bordeauxu, ko so njuno vozilo zajeli plameni. V sredo se je z njunima družinama srečal notranji minister Laurent Nunez.

Kot je povedal ob tem, so od začetka leta gasilci posredovali že ob 12.500 požarih, pogorelo je 44.000 hektarjev površin.

S še enim požarom, ki se je vnel v torek sredi dneva, se francoski gasilci borijo v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marseillom. Zajel je 2500 hektarjev in k evakuaciji prisilil 400 ljudi.

Že v torek sta med bojem s požarom pri letališču v Bordeauxu umrla dva gasilca. Še naprej se trudijo pogasiti tudi požar v regiji Var na jugu države.

Eden najsmrtonosnejših in največjih požarov

Gozdni požar La Mierla na španskem podeželju Guadalajari, ki se je začel 16. julija in naj bi ga povzročila kmetijska dejavnost, pa je medtem postal drugi največji požar v naravi v Španiji v tem stoletju, poroča RTVE.es.

Ta izjemno uničujoč požar je tudi eden najsmrtonosnejših požarov v naravi v tej južnoevropski državi, saj je ubil 13 ljudi, vključno z več tujci.

Španski premier Pedro Sánchez je v sredo obiskal opustošeno območje v Guadalajari in pozval k paktu med političnimi strankami za boj proti podnebnim spremembam, piše agencija AP. "Iz leta v leto jasno vidimo, kako podnebne spremembe ubijajo in uničujejo bogastvo v naših skupnostih," je dejal v vasi Tamajón, ki leži manj kot dve uri vožnje severovzhodno od Madrida. "To ni politika. To je znanost, gre za dejstva."

Z več kot 35.000 hektarji pogorele površine ga po začasnih podatkih satelitskega opazovalnega sistema Copernicus trenutno prekaša le lanski požar Larouco-Quiroga-Oencia, ki je prizadel province Ourense, Zamora in León ter požgal 37.765 hektarjev.

Po podatkih programa Copernicus je bilo v letu 2026 doslej prijavljenih 29 velikih požarov, požara v Castilli-La Manchi in v Comarca de las Cinco Villas v Zaragozi sta bila najbolj uničujoča.

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