Gorijo tri evropske države: umrli gasilci, evakuirali na tisoče turistov

Na Siciliji najbolj kritične razmere vladajo v provinci Catania. Zaradi ognjene fronte so zaprli avtocesto, ki mesto povezuje s Palermom, poroča Rai News, v Santo Stefanu Quisquini (Agrigento) pa so zaradi velikega požara v bližini mesta evakuirali več kot 100 ljudi. Preventivno so iz klinike Ignazio Attardi premestili 22 pacientov, ki so zdaj nameščeni v drugih zdravstvenih ustanovah. Evakuirali pa so tudi prebivalce ob glavni cesti, ki povezuje Santo Stefano Quisquino z Bivono, še enim mestom, ki ga je prizadel velik požar.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Požari na Siciliji Profimedia

Požari na Siciliji Profimedia

Požari na Siciliji Profimedia

Požari na Siciliji Profimedia

Požari na Siciliji Profimedia









Nekateri kmetje so z bagri, buldožerji in traktorji ustvarili protipožarne pregrade, drugi kmetje pa so gasilcem, gozdarjem, prostovoljcem civilne zaščite, karabinjerjem in lokalni policiji pomagali s kontejnerji vode. Gasilci so se zaradi strahu pred širjenjem plamenov namestili v bližini skladišča kisika, bencinske črpalke in tovarne ognjemetov. Med gašenjem velikega požara v San Cataldu je umrl 59-letni gasilec, ki je doživel zastoj srca. V bolnišnico so prepeljali še enega gasilca. Dim se širi tudi nad Palermom. V sicilijanski prestolnici so ponoči v več soseskah zabeležili izpade elektrike, kar je po pisanju medijev najverjetneje tudi posledica uporabe klimatskih naprav. Otok že teden dni pesti nenehna vročina, temperature v Palermu in v notranjosti otoka čez dan dosežejo tudi do 49 stopinj, ponoči pa ne padejo pod 30 stopinj Celzija. Razmere je v zadnjih 48 urah še poslabšal jugo, ki je okrepil številne požarne fronte.

Na jugozahodu Francije zaradi požara evakuirali več tisoč turistov

Požar severno od zaliva Arcachon, zelo priljubljenega območja med turisti, je v kraju Saumos v Franciji izbruhnil v sredo zjutraj, do danes pa se je razširil na območju 2000 hektarjev. Po navedbah oblasti departmaja Gironde so do zgodaj zjutraj na varno skupno evakuirali že 12.000 ljudi, lokalnih prebivalcev in turistov. Ukrep namreč zadeva šest kampov in naturistično nastanitveno območje severno od Cap Ferreta. Proti ognjenim zubljem se bori okoli 500 gasilcev ob pomoči štirih letal in številnih gasilnih tovornjakov. O poškodbah ali žrtvah ne poročajo.

Požari v Franciji FOTO: Profimedia

Sta pa v torek življenje izgubila gasilca, ki sta sodelovala pri gašenju ločenega požara blizu letališča pri Bordeauxu, ko so njuno vozilo zajeli plameni. V sredo se je z njunima družinama srečal notranji minister Laurent Nunez. Kot je povedal ob tem, so od začetka leta gasilci posredovali že ob 12.500 požarih, pogorelo je 44.000 hektarjev površin. S še enim požarom, ki se je vnel v torek sredi dneva, se francoski gasilci borijo v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marseillom. Zajel je 2500 hektarjev in k evakuaciji prisilil 400 ljudi. Že v torek sta med bojem s požarom pri letališču v Bordeauxu umrla dva gasilca. Še naprej se trudijo pogasiti tudi požar v regiji Var na jugu države.

Eden najsmrtonosnejših in največjih požarov

Gozdni požar La Mierla na španskem podeželju Guadalajari, ki se je začel 16. julija in naj bi ga povzročila kmetijska dejavnost, pa je medtem postal drugi največji požar v naravi v Španiji v tem stoletju, poroča RTVE.es. Ta izjemno uničujoč požar je tudi eden najsmrtonosnejših požarov v naravi v tej južnoevropski državi, saj je ubil 13 ljudi, vključno z več tujci.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Pedro Sanchez obiskal območje požarov AP

Požari v Španiji AP

Požari v Španiji AP



