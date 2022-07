Gorijo tudi Portugalska, Španija, Francija in Turčija

Vročinskega vala, ki je zajel celotno Evropo, hudi požari v naravi ne spremljajo le na Hrvaškem. Z njimi se borijo tudi na Portugalskem, v Franciji, Turčiji in Španiji. Na trenu je več tisoč gasilcev, pri gašenju si pomagajo s helikopterji in letali, na pomoč pa jim je ponekod priskočila tudi vojska. V več državah so temperature presegle 40 stopinj Celzija, visoke temperature pa se bodo nadaljevale tudi naslednji teden.

Na Portugalskem se soočajo s temperaturnimi rekordi. S požari se tam trenutno bori približno 3500 gasilcev, poroča BBC. Najhuje je trenutno na območju mesta Lerija, kjer je zaradi ognja in dima svoje domove moralo zapustiti vsaj 600 ljudi. "Vse je zgorelo. Zdelo se je, kot da bo konec sveta," je povedal 77-letni prebivalec mesta. Na območju mesta piha tudi močan veter, ki razpihuje plamene, zato gasilci ognja ne morejo obvladovati. Razmere Portugalce spominjajo na leto 2017, ko je zaradi ognja v državi umrlo 100 ljudi.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Portugalske oblast so potrdile, da je v trenutnih požarih umrl en človek. Premier Antonio Costa pa prebivalce opozarja, da se bodo temperature do torka še dvigovale, v sredo pa da bo že nekoliko hladneje. "Nujno je, da se v tem času poskušamo izogniti novim požarom, saj so gasilci že zelo izmučeni. Skupaj z drugimi se trudijo po najboljših močeh, da bi situacijo obvladovali," je še povedal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Iz francoskega turističnega zaliva evakuirali približno 6000 ljudi V Franciji se s požari bori 1000 gasilcev, predvsem na severozahodu države. Tam gori približno 4000 hektarjev. Iz mesta Landiras, ki leži južno od Bordeauxa, so evakuirali približno 500 ljudi, iz francoskega zaliva Arcachon Bay, kjer prav tako divjajo večji požari, pa so morali evakuirati več kot 6000 ljudi.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V Španiji letos pogorelo že 70.000 hektarjev V francoski južni sosedi Španiji, so v sredo razglasili izredne razmere. "Regije se dušijo zaradi visokih temperatur in požarov," so povedali na državni meteorološki agenciji AEMET. Za primer - samo v andaluzijskem mestu Almonte so v sredo zabeležili 46,6 stopinj Celzija, še višje temperature naj bi v državi zabeležili danes. Vročinski val bo tudi v Španiji trajal do torka, ko naj bi bile temperature najvišje. Iz španske province Salamanca so zaradi ognja evakuirali 49 otrok, ki so bili na poletnem taboru. v državi trenutno gori vsaj 4000 hektarjev zemlje. Španija se s požari v naravi srečuje že celo leto, od januarja pa do 3. junija je v državi pogorelo več kot 70.000 hektarjev, kar je približno še enkrat več od deset letnega povprečja. Požari divjajo tudi v Turčiji, kjer so iz južno-zahodne regiji Datca peninsula evakuirali približno 3000 ljudi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V ognjenem dimu tudi Hrvaška Kot smo že poročali, se s hudimi požari bori tudi naša južna soseda Hrvaška. V Dalmaciji pustošijo trije požari. Hrvaški gasilci se z enim borijo v Zadrski, z dvema pa v Šibeniško-kninski županiji. Največji požar je izbruhnil pri Vodicah. S plameni se spopada okoli 200 gasilcev, pomagajo jim tudi vojaki in policisti, prav tako pa požare gasijo tudi iz zraka. Uničenih naj bi bilo približno 20 hiš.