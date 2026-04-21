'Goriva je dovolj': počitnice niso ogrožene

Kako bodo v Evropski uniji preprečevali večje težave? Tudi v Mednarodni agenciji za energijo so prejšnji teden opozorili, da je v Evropi dovolj letalskega goriva le še nekje do junija, pravi naš bruseljski dopisnik Peter Žerjavič.

V Bruslju na drugi strani zavračajo dramatične ocene položaja, ki da bi lahko kmalu vodile k množičnim odpovedim letov. Opozarjajo tudi, da so bile dosedanje odpovedi povezane le s cenami goriva, ne pa z njegovim pomanjkanjem.

"V nobeni nevarni situaciji nismo. Ne hodimo po tej poti. Soočeni smo z možnostjo, da bi se to lahko zgodilo, če pa bi se to kdaj zgodilo, bi vplivalo na povezljivost in na vsakega državljana v Uniji. Zato moramo biti pozorni, moramo biti pripravljeni," je na primer jasen ciprski minister za promet Alexis Vafeades.