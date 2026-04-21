Tujina

'Goriva je dovolj': počitnice niso ogrožene

Bruselj, 21. 04. 2026 18.05 pred 36 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.P.
Dopust

Je pred poletnimi počitnicami v Evropi dovolj goriva za potovanja z letali? Iz Bruslja nedvoumno odgovarjajo: "Goriva je dovolj." Po izrednem zasedanju evropskih ministrov za promet Unija sporoča, da so nedavna opozorila Mednarodne agencije za energijo, po katerih bi lahko Evropi v šestih tednih zmanjkalo letalskega goriva, za zdaj pretirana.

Kako bodo v Evropski uniji preprečevali večje težave? Tudi v Mednarodni agenciji za energijo so prejšnji teden opozorili, da je v Evropi dovolj letalskega goriva le še nekje do junija, pravi naš bruseljski dopisnik Peter Žerjavič.

V Bruslju na drugi strani zavračajo dramatične ocene položaja, ki da bi lahko kmalu vodile k množičnim odpovedim letov. Opozarjajo tudi, da so bile dosedanje odpovedi povezane le s cenami goriva, ne pa z njegovim pomanjkanjem.

"V nobeni nevarni situaciji nismo. Ne hodimo po tej poti. Soočeni smo z možnostjo, da bi se to lahko zgodilo, če pa bi se to kdaj zgodilo, bi vplivalo na povezljivost in na vsakega državljana v Uniji. Zato moramo biti pozorni, moramo biti pripravljeni," je na primer jasen ciprski minister za promet Alexis Vafeades.

Prav tako v Bruslju ne vidijo niti razlogov, da bi posegali v način, kako Evropejci potujejo. Turistom po svetu ob tem sporočajo, da je Evropa varen kraj za potovanja.

Opozarjajo pa, da bi morali biti pripravljeni, če bi se položaj zaostril. V takem primeru bi se države morale predvsem med sabo čim bolj usklajevati, da s soliranjem položaja ne bi še poslabšale. Če bo položaj kritičen, imajo države na razpolago še varnostne zaloge.

potovanja počitnice poletje vojna gorivo

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zdravilozavse
21. 04. 2026 19.17
Nekako zadeve in izjave Bruslja ne gredo skupaj?Vlade in državljane EU Bruselj opozarja na varčevanje z gorivi (delo od doma,zastonj javni prevozi,da bi ljudje manj uporabljali lastna prevozna sredstva,manj letalskih prevozov, itd...)!Potem pa takšne izjave tudi iz Bruslja,da goriva za letala ne bo zmanjkalo!Občutek imam,da želijo ljudi pomiriti z prenagljenimi izjavami o varčevanju?Varčuje se ponavadi zato,da ne zmanjka,ne vem sicer zakaj bi se sicer varčevalno,ko pa se je do sedaj obnašal razsipniško,med drugim so tudi naši politiki z letali letali iz Brnika na Dunaj! 🤔
Kriss slo
21. 04. 2026 19.15
vse to je voda na mlin hrvaskemu turizmu..in tudi nasemu
Eksiflajs96
21. 04. 2026 19.13
Aha vazn da ga je dost da se lahko na dopust hod, pa afne gunca po plazah s koktaili v rokah, k je pa treba da kmet korenje pa krompir posadi da narod nebo lacen jo pa ne dobavijo.. zastop logiko..
JackRussell
21. 04. 2026 19.11
Očitno ni krize kot se govori in kljub vsem podražitvam se troši in vozi po svetu.
Gutenberg
21. 04. 2026 19.14
Javni sektor potuje. Učitelji, birokrati iz ministrstev, ZZZSja, ZPIZa, občinarji, ...
anatomija
21. 04. 2026 18.48
Meni je vseeno tudi če ga zmanjka . Bi pa lahko že vnaprej tiste , ki morajo potovati na slikanje po celem svetu že vnaprej opozoriti , da jih v primeru , da bodo težave z gorivom država ne bo reševala na stroške davkoplačevalcev
