'Goriva je dovolj': počitnice niso ogrožene

Kako bodo v Evropski uniji preprečevali večje težave? Tudi v Mednarodni agenciji za energijo so prejšnji teden opozorili, da je v Evropi dovolj letalskega goriva le še nekje do junija, pravi naš bruseljski dopisnik Peter Žerjavič.
V Bruslju na drugi strani zavračajo dramatične ocene položaja, ki da bi lahko kmalu vodile k množičnim odpovedim letov. Opozarjajo tudi, da so bile dosedanje odpovedi povezane le s cenami goriva, ne pa z njegovim pomanjkanjem.
"V nobeni nevarni situaciji nismo. Ne hodimo po tej poti. Soočeni smo z možnostjo, da bi se to lahko zgodilo, če pa bi se to kdaj zgodilo, bi vplivalo na povezljivost in na vsakega državljana v Uniji. Zato moramo biti pozorni, moramo biti pripravljeni," je na primer jasen ciprski minister za promet Alexis Vafeades.
Prav tako v Bruslju ne vidijo niti razlogov, da bi posegali v način, kako Evropejci potujejo. Turistom po svetu ob tem sporočajo, da je Evropa varen kraj za potovanja.
Opozarjajo pa, da bi morali biti pripravljeni, če bi se položaj zaostril. V takem primeru bi se države morale predvsem med sabo čim bolj usklajevati, da s soliranjem položaja ne bi še poslabšale. Če bo položaj kritičen, imajo države na razpolago še varnostne zaloge.
