Gorski kolesar po padcu obvisel nad prepadom in za las ušel smrti

K sreči je bil tam tudi Daniel Aleman, reševalec z dolgoletnimi izkušnjami. Skoval je domiseln načrt, da bi se po vrvi spustil do moškega in ga premaknil na polico pod njim, od koder bi ga s helikopterjem lahko varno odpeljali stran. Težava je bila v tem, da v bližini ni bilo nobenega drevesa ali skale, na katero bi lahko pričvrstil vrv.

Aleman je zato za "sidro" izkoristil kar brata moškega in njegovega prijatelja. Naročil jima je, naj se usedeta na tla, in okoli njiju zategnil vrv, po kateri se je spustil v prepad. Ko je dosegel moškega, je bil ta pretresen, a še vedno pri zavesti. Prerezal je vrv na njegovem gležnju in se skupaj z njim spustil na polico spodaj, ki je bila dovolj varno mesto, da je ponj lahko priletel helikopter.

"Hvala bogu, da je bilo z njim vse v redu. Res je obtičal na slabem mestu," je opisal Aleman. Dodal je, da je vesel, da se je tako izteklo, saj se takšne nesreče običajno končajo tragično.

Moški je imel veliko srečo, da je s ceste zgrmel na strani, ki gleda na mesto – tam je namreč telefonski signal dober, zato je njegov brat lahko poklical na pomoč.

A ni šlo samo za srečo, je še dejal Giandomenico in Alemana označil za junaka. Pohvalil je njegove veščine in hitro razmišljanje. "To je bil eden najpomembnejših in najpogumnejših manevrov, kar sem jih kdaj videl. Po mojem mnenju je bilo to junaško dejanje,"je še dejal.