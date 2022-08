'Gorski reševalec vedno in povsod': pomagal pri reševanju na 6000 metrih

"Konec julija se je vreme na Huascaranu, ki je s 6757 metri najvišji vrh Peruja, poslabšalo – začelo je snežiti. Zato so se morali vsi gorniki iz tabora 1 (na višini 5300 metrov) in tabora 2 (zadnjega tabora na višini malo pod 5900 metrov) brez osvojenega vrha vrniti v dolino," so zapisali na spletni strani Gorske reševalne zveze Slovenija (GRZS). Dve skupini, ki sta bili takrat v kampu Moreno, ki so ga postavili na višini 4700 metrov, pa sta morali počakati na boljše vreme. V eni od teh skupin je bil tudi predsednik GRZS Gregor Dolinar .

Tretji dan odprave, ko se je vreme izboljšalo, sta se skupini povzpeli do kampa 1, četrti dan pa do kampa 2. 29. julija – na peti dan odprave – pa so se tri naveze iz kampa 2 v zgodnjih jutranjih urah odpravile proti vrhu. "Kmalu po začetku vzpona je na strmem sneženem pobočju, na višini malo nad 6000 metrov, prišlo do zdrsa srednje naveze," so zapisali na GRZS. Naveza se je po približno 200 metrih drsenja ustavila ob ledeniških balvanih, dva gornika pa sta se ob tem hudo poškodovala.

Dva gorska vodnika, trije nosači in Dolinar so prvega ponesrečenega na improviziranih nosilih transportirali do šotora v taboru 2, drugega pa na improviziranih nosilih do konca ledenika na približno 5000 metrov. Tam so z nosili čakali domačini in sorodniki, ki so nato pomagali pri transportu ponesrečenca do kampa Morena in kasneje do doline. V tem času so se pri Moreni zbrali tudi perujski gorski reševalci in se odpravili še po drugega ponesrečenega v tabor 2.

"Reševalna akcija na nadmorski višini 6000 metrov je naporna in nevarna, saj se giblješ pod seraki in prečiš ledeniške razpoke čez snežne mostičke, ko vanje že sije sonce, veliko je improvizacije in adrenalina, ampak ko si enkrat gorski reševalec, si gorski reševalec s srcem in pripravljen na pomoč vedno in povsod. Zato večkrat pravimo, da biti gorski reševalec ni funkcija ali naziv, pač pa način življenja; z zavestjo pomagati sočloveku v gorah, ki jih imamo tako zelo radi," so ob tem še sporočili na GRZS.