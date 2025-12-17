'Gospod Abramovič, vaš čas se je iztekel, plačajte'

Vendar pa je prišlo do zamude pri sprostitvi sredstev, ki so trenutno zamrznjena na britanskem bančnem računu, zaradi spora o tem, kako natančno naj bi jih uporabili, poroča BBC. Vlada želi, da se denar uporabi za humanitarno pomoč, vendar je Abramovič vztrajal, da bi ga bilo treba uporabiti za "vse žrtve vojne", kar pomeni, da bi lahko imeli koristi tudi Rusi.
Oligarh zaradi britanskih sankcij ne more dostopati do denarja, vendar izkupiček od prodaje Chelseaja še vedno zakonito pripada njemu.
"Če Abramovič ne bo ukrepal hitro, je ta vlada popolnoma zavezana in pripravljena, da se po potrebi obrne na sodišče, da bi njegovo zavezo uveljavila," je dejal tiskovni predstavnik britanske vlade. Povedal je, da bi sredstva "okrepila zmogljivosti na prvi bojni črti, izboljšala zaščito najbolj ranljivih in podprla trajnostne rešitve, ki bodo Ukrajini pomagale pri prehodu iz odzivanja na krizo v dolgoročno odpornost".
Abramovičevi predstavniki so zavrnili komentar.
Premier Keir Starmer je v spodnjem domu britanskega parlamenta dejal, da je Združeno kraljestvo izdalo dovoljenje "za prenos 2,5 milijarde funtov od prodaje nogometnega kluba Chelsea, ki je bila zamrznjena od leta 2022". Ob tem je dejal: "Moje sporočilo Abramoviču je jasno: ura se izteka. Spoštujte zavezo, ki ste jo dali, in plačajte zdaj, če pa tega ne storite, smo pripravljeni iti na sodišče in zagotoviti, da vsak peni doseže tiste, katerih življenja je Putinova nezakonita vojna raztrgala."
Ministrstvo za finance je sporočilo, da mora denar v skladu s pogoji iti v "humanitarne namene" v Ukrajini in ne sme koristiti Abramoviču ali kateri koli drugi sankcionirani osebi.
Ministrica Rachel Reeves je dejala, da je "nesprejemljivo, da lahko več kot 2,5 milijarde funtov denarja, ki ga dolgujemo ukrajinskemu ljudstvu, ostane zamrznjenega na bančnem računu v Združenem kraljestvu."
Ruski milijarder, ki je obogatel z nafto in plinom – je po ruski invaziji na Ukrajino dobil posebno dovoljenje za prodajo Chelseaja, če bi lahko dokazal, da od prodaje ne bi imel koristi. Abramovič je sicer zanikal, da bi imel tesne vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, še poroča BBC.
