'Gospod Abramovič, vaš čas se je iztekel, plačajte'

Vendar pa je prišlo do zamude pri sprostitvi sredstev, ki so trenutno zamrznjena na britanskem bančnem računu, zaradi spora o tem, kako natančno naj bi jih uporabili, poroča BBC. Vlada želi, da se denar uporabi za humanitarno pomoč, vendar je Abramovič vztrajal, da bi ga bilo treba uporabiti za "vse žrtve vojne", kar pomeni, da bi lahko imeli koristi tudi Rusi.

Oligarh zaradi britanskih sankcij ne more dostopati do denarja, vendar izkupiček od prodaje Chelseaja še vedno zakonito pripada njemu.

"Če Abramovič ne bo ukrepal hitro, je ta vlada popolnoma zavezana in pripravljena, da se po potrebi obrne na sodišče, da bi njegovo zavezo uveljavila," je dejal tiskovni predstavnik britanske vlade. Povedal je, da bi sredstva "okrepila zmogljivosti na prvi bojni črti, izboljšala zaščito najbolj ranljivih in podprla trajnostne rešitve, ki bodo Ukrajini pomagale pri prehodu iz odzivanja na krizo v dolgoročno odpornost".

Abramovičevi predstavniki so zavrnili komentar.