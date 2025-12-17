Naslovnica
Tujina

'Gospod Abramovič, vaš čas se je iztekel, plačajte'

London, 17. 12. 2025 18.17

Avtor:
M.V.
Roman Abramovič

Britanski premier Keir Starmer je dejal, da mora ruski oligarh Roman Abramovič plačati žrtvam vojne v Ukrajini ali pa se bo soočil s sodnim postopkom. Abramovič, nekdanji lastnik nogometnega kluba Chelsea, je leta 2022 obljubil, da bo 2,5 milijarde funtov (2,85 milijarde evrov), ki jih je zaslužil s prodajo kluba, namenjenih v korist žrtev ruske invazije na Ukrajino.

Vendar pa je prišlo do zamude pri sprostitvi sredstev, ki so trenutno zamrznjena na britanskem bančnem računu, zaradi spora o tem, kako natančno naj bi jih uporabili, poroča BBC. Vlada želi, da se denar uporabi za humanitarno pomoč, vendar je Abramovič vztrajal, da bi ga bilo treba uporabiti za "vse žrtve vojne", kar pomeni, da bi lahko imeli koristi tudi Rusi.

Oligarh zaradi britanskih sankcij ne more dostopati do denarja, vendar izkupiček od prodaje Chelseaja še vedno zakonito pripada njemu.

"Če Abramovič ne bo ukrepal hitro, je ta vlada popolnoma zavezana in pripravljena, da se po potrebi obrne na sodišče, da bi njegovo zavezo uveljavila," je dejal tiskovni predstavnik britanske vlade. Povedal je, da bi sredstva "okrepila zmogljivosti na prvi bojni črti, izboljšala zaščito najbolj ranljivih in podprla trajnostne rešitve, ki bodo Ukrajini pomagale pri prehodu iz odzivanja na krizo v dolgoročno odpornost".

Abramovičevi predstavniki so zavrnili komentar.

Roman Abramovič
Roman Abramovič
FOTO: AP

Premier Keir Starmer je v spodnjem domu britanskega parlamenta dejal, da je Združeno kraljestvo izdalo dovoljenje "za prenos 2,5 milijarde funtov od prodaje nogometnega kluba Chelsea, ki je bila zamrznjena od leta 2022". Ob tem je dejal: "Moje sporočilo Abramoviču je jasno: ura se izteka. Spoštujte zavezo, ki ste jo dali, in plačajte zdaj, če pa tega ne storite, smo pripravljeni iti na sodišče in zagotoviti, da vsak peni doseže tiste, katerih življenja je Putinova nezakonita vojna raztrgala."

Ministrstvo za finance je sporočilo, da mora denar v skladu s pogoji iti v "humanitarne namene" v Ukrajini in ne sme koristiti Abramoviču ali kateri koli drugi sankcionirani osebi.

Ministrica Rachel Reeves je dejala, da je "nesprejemljivo, da lahko več kot 2,5 milijarde funtov denarja, ki ga dolgujemo ukrajinskemu ljudstvu, ostane zamrznjenega na bančnem računu v Združenem kraljestvu."

Ruski milijarder, ki je obogatel z nafto in plinom – je po ruski invaziji na Ukrajino dobil posebno dovoljenje za prodajo Chelseaja, če bi lahko dokazal, da od prodaje ne bi imel koristi. Abramovič je sicer zanikal, da bi imel tesne vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, še poroča BBC.

roman abramovič

Na stiske brezdomcev opozorili s spanjem na mrazu

Velika Britanija se znova pridružuje programu Erasmus

but_the_ppl_are_retarded
17. 12. 2025 19.08
Hehe, kake Sarmica strela...
Spijuniro Golubiro
17. 12. 2025 19.08
Tudi meni si dovžn jurčka.
anatomija
17. 12. 2025 19.06
Mnogi še vedno zamenjujejo srednjeveško Rusko (Rutenijo) s sodobno Rusijo, vendar niso isti – ne zgodovinsko, politično ali kulturno. Rus’ (znana tudi kot Kyivan Rus’ ali Ruthenia) je bilo ime starodavne države, ki jo je v 9. stoletju ustanovila skandinavska dinastija Rurikids (Igor in Olga – Ingvarr in Helga v stari Nordiji – sta bila ustanovitveni par). Bila je ena izmed najbolj razvitih evropskih sil svojega časa: krščanska, pismena in trgovinsko bogata civilizacija, ki je povezala Bizanc s severno Evropo. Kyiv je bil četrto največje mesto v Evropi, nekajkrat večje od Pariza ali Londona. Moskva pa po drugi strani ni obstajala do leta 1147, več kot dve stoletji potem, ko je bil Kijev že cvetoča prestolnica. Njegov ustanovitelj Jurij Dolgorukiy je bil potomec kiivanskih vladarjev – njegov grob pa je v Kijevu, ne v Moskvi. Danes jo lahko dobesedno obiščete. Moskva se je začela kot oddaljena kolonija Rusa, kraj, kamor je Kyivska kraljeva družina poslala svoje najmanj pomembne člane, da bi vladali tistemu, kar je takrat veljalo za divje meje. Ozemlje okoli Moskve je bilo več stoletij znano kot Moskova (Muskovy). Imela je povsem drugačno zgodovino in politično pot. Leta 1237 so ga Mongoli osvojili leta 1237, Muskovy ostal vazal Zlate horde in kasneje Krimskega kanata več kot 450 let, se je poklonil in sprejel večino politične kulture, upravne strukture in celo besedni zaklad svojih stepskih vladarjev. Šele v začetku 17. stoletja se je pod Petrom I Muskovy preimenoval v “rusko cesarstvo” in namerno prisvojil ime Rus’ in njegovo zgodovino, da bi ustvaril iluzijo kontinuitete. To je bila politična prenova blagovne znamke - ne zgodovinsko dejstvo. Med sodobno Rusijo in Kyivan Rus ni neposrednih političnih prednikov.“ Moskva je bila ruska kolonija manj kot stoletje, nato pa je več kot štiri stoletja živela pod tujo prevlado. Če že, njena avtokracija, militarizem in imperialna širitev odražajo zapuščino Zlate horde veliko bolj kot demokratične tradicije in evropska usmerjenost starodavnega Rusa.” Resnica je preprosta, a pomembna: Kiiv, ne Moskva, je zibelka vzhodne slovanske civilizacije. Ukrajina, ne Rusija, je zakoniti naslednik Rusa“. Kraja te dediščine je eden od razlogov za to vojno. Zato je Putin obseden s svojo verzijo zgodovine – saj že obstoj Ukrajine razkriva njegove laži.
slayer2
17. 12. 2025 19.05
Pa kaj je s temi norci,oni bi si kar prisvajal tuj denar,a se jim je popolnoma odpeljalo???!!!
8282
17. 12. 2025 19.06
Pa ti nisi članka prebral?
biggie33
17. 12. 2025 19.03
Britanska vlada je 10. 12. uradno priznala, da je v Ukrajini umrl britanski vojak na uradni dolžnosti. Lance Corporal George Hooley iz britanske padalske brigade ne šel v Ukrajino “opazovat obrambne sisteme”. Padalska brigada je elitna bojna enota, ne tehnična komisija. NATO ima za treninge in testiranja Poljsko in Romunijo, ne pa aktivnega bojišča. Ko tak vojak umre, brez razkrite lokacije in naloge, to jasno kaže, da ne govorimo o opazovanju, ampak o prikriti operativni vlogi Zahoda v vojni. Vse ostalo so le semantične igre za domačo javnost — dejstvo je, da britanski vojaki umirajo v tuji vojni, ki naj bi bila uradno nekaj, v čemer Zahod ne sodeluje neposredno.
kokicas
17. 12. 2025 19.01
Pred rusko invazijo pa je bil Abramovič kralj v Londonu in so ga nosili po rokah pa so prav tako vedeli, kje je dobil denar in na kakšen način je pridobil denar in kupil Chelsea
biggie33
17. 12. 2025 18.56
Zahodu zmanjkuje denarja, to postaja vsak dan bolj jasno..
suleol
17. 12. 2025 18.56
recki bogi dobro da obstaja abramovic
Bolfenk2
17. 12. 2025 18.53
Spet bi radi kradli ruski denar. Nizko je padla Evropa da živi le še od kraje ruskega denarja.
Minifa
17. 12. 2025 18.51
Dober je rekel, ko je povedal, da so Evropski voditelji PUJSKI..IN PUJSKE. Kaj drugega lopovom kriminalcem in barabam ne moreš reči.
lakala28
17. 12. 2025 19.01
In to putler, velepošteni, veledobri, vele... poimenuje, a ne? Pa kako neki vas je admin spregledal?
suleol
17. 12. 2025 18.51
haha bo ja
suleol
17. 12. 2025 18.52
ste pa naivni zakaj pa bi
Jon Bacek
17. 12. 2025 18.37
Volodimir ima popolnoma prav, ko pravi, da so EU voditelji prašički, voditeljice pa pra....ce!
RevenKapitalist
17. 12. 2025 18.30
Abramovic se je zavezal da bo denar namenil vsem zrtvam vojne. Kako mislijo anglezi dobit bitko na sodiscu ce bodo denar namenil samo Ukrajincem?
