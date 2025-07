'Gospod lastnik, na dvorišče vam je priletel tovornjak. No, mi se kopamo ...'

"Nič nam ne bo pokvarilo teh počitnic," so odločeni dobrovoljni Poljaki, ki so najeli počitniško hišo v Jastrebarskem. Pravijo, da so ravno zajtrkovali, ko so zaslišali pok. S ceste je zletel tovornjak, prebil ograjo in skoraj končal v bazenu. Poklicali so lastnika, ki pa jim je pojasnil, da se je to zgodilo že tretjič.

"Spet je vozilo končalo na mojem dvorišču, le da tokrat tovornjak. To je že tretjič," je za hrvaški spletni portal 24sata povedal lastnik počitniške hiše, ki ima zdaj poleg bazena 'parkiran' ogromen tovornjak.

Kot pravi, so lani obnavljali cesto in v bližini postavljali zaščitno ograjo. Sam je od pristojnih izrecno zahteval, da to postavijo tudi na problematičnem predelu. "Ko so končali, so jo sicer namestili na mesta, kjer je bila potrebna, vendar niso predvideli tistega roba v bližini moje hiše," pokaže. "Postavili so jo povsod, razen tukaj, zato sem delavce vprašal, zakaj ne. Reklo so mi, da za ta del ni predvidena. Tudi na fotografijah lahko vidite, da bi tukaj ograja morala stati – in dejstvo, da je to že tretje vozilo na našem dvorišču, pove veliko," je jezen.

Trenutno ima v hiši nastanjene goste in prav oni so ga obvestili o tovornjaku zraven bazena. "Kaj bi bilo, če bi se takrat ravno kopali?" se sprašuje.

Zagrebška policija je bila o nesreči obveščena okoli 9. ure ujutraj, trenutno opravljajo ogled kraja. Poškodovan ni nihče, je pa nastala gmotna škoda.